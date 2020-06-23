اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 23 يونيو 2020 03:06 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

العثور على طفل حديث الولادة داخل كوم قمامة بالمنصورة

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 02:46 م
العثور على طفل حديث الولادة داخل كوم قمامة بالمنصورة العثور على طفل رضيع - أرشيفية
الدقهلية - شريف الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عثر أهالي شارع الجلاء بالمنصورة، على طفل حديث الولادة داخل كيس أسود ومتروك على أكوام القمامة الموجودة بالشارع.

تلقي اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من العقيد احمد الجميلي مأمور قسم أول المنصورة، بورود بلاغ من اهالي شارع الجلاء التابعة لدائرة القسم، بالعثور على طفل حديث الولادة داخل كيس اسود.
 
وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الطفل حديث الولادة، وتم نقله على الفور الى المستشفي العام، و الكشف علية ووضعه تحت الرعاية الصحية.
 
وجاري تحرير محضر بالواقعة، وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، ومعرفة أم الطفل وأسباب القاءه له.
 
 
 
 

الدقهلية

أخبار الحوادث

قسم أول المنصورة

العثور على طفل حديث الولادة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وزير الرياضة: استئناف جميع الأنشطة الرياضية ولا إلغاء لأي مسابقة

وزير الرياضة: استئناف جميع الأنشطة الرياضية ولا إلغاء لأي مسابقة

وداعا "ألا صلوا فى بيوتكم".. المساجد تؤذن للصلوات بالصيغة الأساسية السبت

وداعا "ألا صلوا فى بيوتكم".. المساجد تؤذن للصلوات بالصيغة الأساسية السبت

مد العام الجامعى لـ15 سبتمبر.. 7 قرارات بشأن امتحانات الفرق النهائية

مد العام الجامعى لـ15 سبتمبر.. 7 قرارات بشأن امتحانات الفرق النهائية

سيدة بريطانية تفاجأ بحملها لحظة الولادة وتضع طفلة فى المرحاض

سيدة بريطانية تفاجأ بحملها لحظة الولادة وتضع طفلة فى المرحاض

8 قرارات هامة للحكومة خلال المؤتمر الصحفى.. أبرزها إلغاء حظر التجوال

8 قرارات هامة للحكومة خلال المؤتمر الصحفى.. أبرزها إلغاء حظر التجوال

المجلس الأعلى للجامعات: امتحانات السنوات النهائية 1 يوليو المقبل

المجلس الأعلى للجامعات: امتحانات السنوات النهائية 1 يوليو المقبل

الحكومة: غلق المحال والمولات من التاسعة مساء والمقاهى والمطاعم العاشرة

الحكومة: غلق المحال والمولات من التاسعة مساء والمقاهى والمطاعم العاشرة

رئيس الوزراء: 60% من وفيات كورونا و50% من الإصابات بالقاهرة الكبرى

رئيس الوزراء: 60% من وفيات كورونا و50% من الإصابات بالقاهرة الكبرى

أخبار مصر.. الحكومة تفتح باب تخصيص الأراضي الصناعية في 12 محافظة

أخبار مصر.. الحكومة تفتح باب تخصيص الأراضي الصناعية في 12 محافظة

رئيس"دينية البرلمان":قرار السعودية بشأن الحج يتفق مع مقاصد الشريعة

رئيس"دينية البرلمان":قرار السعودية بشأن الحج يتفق مع مقاصد الشريعة

مفاجأة.. إصابة ابن "ماما سناء" بكورونا ..وأسرته ترفض عزله بالمستشفى.. صور

مفاجأة.. إصابة ابن "ماما سناء" بكورونا ..وأسرته ترفض عزله بالمستشفى.. صور

ننشر النص الكامل لقرار وزراء الخارجية العرب حول الأزمة الليبية

ننشر النص الكامل لقرار وزراء الخارجية العرب حول الأزمة الليبية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة