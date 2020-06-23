العثور على طفل حديث الولادة داخل كوم قمامة بالمنصورة

عثر أهالي شارع الجلاء بالمنصورة، على طفل حديث الولادة داخل كيس أسود ومتروك على أكوام القمامة الموجودة بالشارع.

تلقي اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من العقيد احمد الجميلي مأمور قسم أول المنصورة، بورود بلاغ من اهالي شارع الجلاء التابعة لدائرة القسم، بالعثور على طفل حديث الولادة داخل كيس اسود.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الطفل حديث الولادة، وتم نقله على الفور الى المستشفي العام، و الكشف علية ووضعه تحت الرعاية الصحية.

وجاري تحرير محضر بالواقعة، وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، ومعرفة أم الطفل وأسباب القاءه له.