الصين تسجل 22 حالة إصابة جديدة بكورونا منها 13 فى بكين

رويترز

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين، عن تسجيل 22 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في 22 يونيو منها 13 في العاصمة بكين.

وكانت الصين قد سجلت 18 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس قبل يوم منها تسع في بكين، وتفرض السلطات المحلية قيودا على تنقل المواطنين بالعاصمة وتكثف من الإجراءات الأخرى للحد من انتشار الفيروس بعد سلسلة من الإصابات المحلية.

وتم تسجيل سبع حالات جديدة حاملة للمرض دون ظهور أعراض، وهو عدد الحالات ذاته المسجل قبل يوم.

ولا تحصي الصين المرضى الحاملين للفيروس دون ظهور أعراض عليهم ضمن حالات الإصابة المؤكدة.