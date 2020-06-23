اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 23 يونيو 2020 04:32 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الصين تسجل 22 حالة إصابة جديدة بكورونا منها 13 فى بكين

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 03:26 ص
الصين تسجل 22 حالة إصابة جديدة بكورونا منها 13 فى بكين محاولات لمنع تفشى كورونا فى الصين
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين، عن تسجيل 22 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في 22 يونيو منها 13 في العاصمة بكين.

وكانت الصين قد سجلت 18 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس قبل يوم منها تسع في بكين،  وتفرض السلطات المحلية قيودا على تنقل المواطنين بالعاصمة وتكثف من الإجراءات الأخرى للحد من انتشار الفيروس بعد سلسلة من الإصابات المحلية.

وتم تسجيل سبع حالات جديدة حاملة للمرض دون ظهور أعراض، وهو عدد الحالات ذاته المسجل قبل يوم.

ولا تحصي الصين المرضى الحاملين للفيروس دون ظهور أعراض عليهم ضمن حالات الإصابة المؤكدة.


الصين

كورونا

بكين

اصابات كورونا

وفيات كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

عقوبات واشنطن ضد بكين تتزايد.. تصنيف 4 مؤسسات إعلامية صينية "بعثات أجنبية"

الإثنين، 22 يونيو 2020 11:27 م

واشنطن تدرج 4 وكالات أنباء صينية بقائمة "الهيئات الأجنبية" وتفرض قيود عليها

الإثنين، 22 يونيو 2020 11:21 م

رغم أزمة انتشار كورونا.. الصين تنظم مهرجان لحوم الكلاب

الإثنين، 22 يونيو 2020 11:09 م

كيف تمكنت الصين من مواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا؟

الإثنين، 22 يونيو 2020 11:05 م

رئيسة المفوضية الأوروبية: يجب على الصين إصلاح روابط تجارية "غير متوازنة"

الإثنين، 22 يونيو 2020 06:16 م

الصين والاتحاد الأوروبى يؤكدان التزامهما بالتوصل لاتفاقية استثمارية

الإثنين، 22 يونيو 2020 05:51 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
انتهاء اليوم الـ90 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

انتهاء اليوم الـ90 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

22.8 مليار جنيه إجمالى استثمارات المحليات للعام المالى 2020/2021

22.8 مليار جنيه إجمالى استثمارات المحليات للعام المالى 2020/2021

إجراءات قيد وفحص طلبات الترشح وإعلان كشوف المرشحين بـ"الشيوخ".. تعرف عليها

إجراءات قيد وفحص طلبات الترشح وإعلان كشوف المرشحين بـ"الشيوخ".. تعرف عليها

مستشفى أبو خليفة ينفى شائعة وفاة رجاء الجداوى..ويؤكد: مازالت بالعناية المركزة

مستشفى أبو خليفة ينفى شائعة وفاة رجاء الجداوى..ويؤكد: مازالت بالعناية المركزة

خطوة بخطوة.. إجراءات الاستعلام على العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات

خطوة بخطوة.. إجراءات الاستعلام على العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات

تعرف على الطرق البديلة بعد غلق طريق جسر السويس لإنشاء كوبرى

تعرف على الطرق البديلة بعد غلق طريق جسر السويس لإنشاء كوبرى

التموين: صرف 85% من مقررات شهر يونيو حتى الآن

التموين: صرف 85% من مقررات شهر يونيو حتى الآن

وزير التعليم العالى يتابع الاستعدادات الجامعية لامتحانات طلاب الفرق النهائية

وزير التعليم العالى يتابع الاستعدادات الجامعية لامتحانات طلاب الفرق النهائية

وكالة الفضاء المصرية: طيبة.1 يقدم خدمات الاتصالات بكفاءة لبعض القطاعات

وكالة الفضاء المصرية: طيبة.1 يقدم خدمات الاتصالات بكفاءة لبعض القطاعات

التموين: تحديد أسعار الكمامة القماش بالبطاقات عقب التعاقد على الكمية المطلوبة

التموين: تحديد أسعار الكمامة القماش بالبطاقات عقب التعاقد على الكمية المطلوبة

المرور يعيد فتح شارع الهرم بعد انتهاء أعمال إنشاء لكوبرى ترعة الزمر خلال ساعات

المرور يعيد فتح شارع الهرم بعد انتهاء أعمال إنشاء لكوبرى ترعة الزمر خلال ساعات

أخبار 24 ساعة.. غرفة السياحة تبدأ إبلاغ الشركات بإلغاء موسم الحج هذا العام

أخبار 24 ساعة.. غرفة السياحة تبدأ إبلاغ الشركات بإلغاء موسم الحج هذا العام

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة