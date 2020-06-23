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الصحة تستكمل حملة تطعيمات شلل الأطفال العضلى "السولك" أول يوليو المقبل

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 11:45 ص
الصحة تستكمل حملة تطعيمات شلل الأطفال العضلى "السولك" أول يوليو المقبل تطعيم أطفال
كتب وليد عبد السلام

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن استكمال حملة تطعيم شلل الـطفال العضلى المسمى بالسلوك أول يوليو المقبل فى جميع المحافظات للمواليد من شهر 1-1-2016 وحتى 22-3-2018.

وأوضحت وزارة الصحة فى منشور لها أن التطعيم سيكون عن طريق الحقن فى الذراع للأطفال المستهدفين من الحملة.

وكانت وزارة الصحة والسكان أطلقت 9 يونيو الجارى، حملة قومية جديدة للتطعيم ضد شلل الأطفال مستهدفة مواليد 2016 بداية من 1 يناير 2016 حتى 22 مارس 2018 وقالت الوزارة أنه يرجى من الأمهات إحضار شهادة الميلاد وارتداء الكمامة الطبية عند التطعيم كما شددت على أهمية أن يكون هناك مرافق وأحد مع الطفل لمنع التزاحم مشيرة إلى أن التطعيمات متوفرة بمكاتب الصحة، واستهدفت الحملة التطعيم ضد شلل الأطفال الجديدة لـ 6 مليون طفل كما تهدف منع خطورة 15 نوعا من الأمراض كما يسمح للأطفال الأجانب بالتطعيم ويكون التطعيم بالحقن وليس جرعات الطعم الفموى وأن التطعيم يتم بالحقن سولك الجزيئى بجرعتين يفصل بينهما شهر.

يشار إلى أنه تم تسجيل آخر حالة شلل أطفال فى مصر عام 2004، كما أعلنت منظمة الصحة العالمية أن مصر خالية من المرض عام 2006، وعلى الرغم من ذلك تقوم وزارة الصحة والسكان بتنفيذ حملات قومية سنوية لرفع الحالة المناعية للأطفال أقل من خمس سنوات ولرفع المناعة بين الأطفال غير المصريين الوافدين من البلاد التى يتواجد بها سريان لفيروس شلل الأطفال، وذلك لاستمرار الحفاظ على مصر خالية من المرض.

 


الصحة

التطعيمات

الاطفال

المحافظات

تطعيم شلل الأطفال

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