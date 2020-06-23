السيطرة على حريق فى مخزن اخشاب بملوى دون خسائر فى الأرواح

تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، من العميد جمال الدغيدي رئيس مباحث المديرية، بورود بلاغا من أهالي حي غرب مدينة ملوي يفيد باندلاع حريق في بإحدى شوارع مدنية ملوي ، انتقلت على الفور قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ ، وتبين أن الحريق نشب فى مخزن أخشاب، وعلى الفور تم الدفع بعربات الحماية المدنية والتى تمكنت منالسيطرة على الحريق دون خسائر فى الأرواح وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وافادت التحريات الأولية

وجود خسائر مادية دون خسائر بشرية أو إصابات، وحرر محضر بالواقعة للتولى النيابة كشف ملابستها.