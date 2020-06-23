اليوم السابع
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الثلاثاء، 23 يونيو 2020 11:34 ص
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السياحة العالمية: القطاع بالشرق الأوسط خسر 40% بسبب كورونا

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 11:34 ص
السياحة العالمية: القطاع بالشرق الأوسط خسر 40% بسبب كورونا السياحة والسفر
كتبت آمال رسلان 

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أكدت منظمة السياحة العالمية فى تقرير حديث أن منطقة آسيا والمحيط الهادئ هي الأكثر تضرراً بسبب أزمة كورونا،  حيث انخفض عدد الوافدين بنسبة 51٪ في الفترة من يناير حتى إبريل ، وسجلت أوروبا ثاني أكبر انخفاض ، بنسبة 44٪ في نفس الفترة ، يليها الشرق الأوسط 40٪ والأمريكتان 36٪ وأفريقيا 35٪.
 
وكررت منظمة السياحة العالمية دعوتها للحكومات والمنظمات الدولية لدعم السياحة ، وهي شريان حياة لملايين عديدة وعمود فقري للاقتصاد، مؤكدة على الحاجة إلى المسؤولية والسلامة والأمن مع رفع القيود المفروضة على السفر، وتكرر المنظمة أيضا الحاجة إلى التزام موثوق لدعم السياحة كركيزة للتعافي.
 
وبعد عدة أشهر من الاضطراب غير المسبوق ، أفاد بارومتر السياحة العالمية لمنظمة السياحة العالمية أن هذا القطاع بدأ في إعادة التشغيل في بعض المناطق ، ولا سيما في وجهات نصف الكرة الشمالي. وفي الوقت نفسه ، لا تزال القيود المفروضة على السفر سارية في غالبية الوجهات العالمية ، ولا تزال السياحة واحدة من أسوأ القطاعات تأثراً بجميع القطاعات.
 
ومن بين التدابير التي تتخذها الحكومات في سعيها لاستئناف السياحة ، الرفع التدريجي للقيود في بعض البلدان ، إلى جانب إنشاء ممرات السفر ، واستئناف بعض الرحلات الدولية وتعزيز بروتوكولات السلامة والنظافة الصحية.
 
وقال الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية ، زوراب بولوليكاشفيلي: "إن الانخفاض المفاجئ والكبير في أعداد السياح يهدد الوظائف والاقتصادات. لذلك ، من الأهمية بمكان أن يتم جعل إعادة تنشيط السياحة أولوية وإدارتها بشكل مسؤول ، وحماية الفئات الأكثر ضعفًا والصحة والسلامة كمصدر قلق للقطاع. حتى يتم استئناف السياحة في كل مكان ، تدعو منظمة السياحة العالمية مرة أخرى إلى دعم قوي للقطاع من أجل حماية الوظائف والأعمال. لذلك نرحب بالخطوات التي اتخذها كل من الاتحاد الأوروبي والدول الفردية بما في ذلك فرنسا وإسبانيا لدعم السياحة اقتصاديًا وبناء أسس الانتعاش ".
 
في حين كان من المتوقع أن يكون أبريل واحدًا من أكثر الأوقات ازدحامًا في السنة بسبب عطلة عيد الفصح ، أدى التقادم شبه العالمي لقيود السفر إلى انخفاض 97 ٪ في عدد السائحين الدوليين، يأتي هذا بعد انخفاض بنسبة 55٪ في مارس. وبين يناير وأبريل 2020 ، انخفض عدد السائحين الدوليين بنسبة 44٪ ، مما أدى إلى خسارة نحو 195 مليار دولار أمريكي في إيرادات السياحة الدولية.
 
وحددت منظمة السياحة العالمية ثلاثة سيناريوهات محتملة لقطاع السياحة في عام 2020. وتشير هذه إلى الانخفاضات المحتملة في إجمالي عدد السياح الدوليين من 58٪ إلى 78٪ ، اعتمادًا على وقت رفع قيود السفر.
 
ومنذ منتصف شهر مايو ، حددت منظمة السياحة العالمية زيادة في عدد الوجهات التي أعلنت عن تدابير لاستئناف السياحة. وتشمل هذه إدخال تدابير وسياسات السلامة والصحة المعززة المصممة لتشجيع السياحة الداخلية.
 
 

السياحة العالمية

خسائر السياحة

عودة السياحة

اخبار مصر

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