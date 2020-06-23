السكة الحديد: تعديل مواعيد القطارات من السبت مع إلغاء حظر التجوال

كتب رضا حبيشى

أكدت مصادر مسئولة بهيئة السكة الحديد أن سيم تعديل جداول تشغيل القطارات من السبت المقبل بالتزامن إلغاء حظر التجوال بحيث يتم مد تشغيل حتى منتصف الليل.



وأضافت المصادر لليوم السابع أن سيتم إعادة تشغيل بعض القطارات بجانب القطارات الحالية وأنه جار إعداد الجداول الجديدة بعد قرار رئيس الوزراء تقليص حظر التجوال ليصبح حظر التجوال من 12 منتصف الليل حتى الرابعة صباحًا.



كان أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن وسائل النقل الجماعى ستستمر حتى منتصف الليل ومعاودة استئناف فتح وسائل النقل الجماعى الرابعة صباحا.



وترأس الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء اليوم الثلاثاء اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا لمتابعة عدد من الملفات من بينها خطة وإجراءات عودة السياحة إلى مصر التى ناقشتها وزيرة الصحة مع وزيرى السياحة والطيران وتفعيل العمل بإجراءات الحجر الصحى فى جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية فى محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح وكارت متابعة للحالة الصحية للقادمين.