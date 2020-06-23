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السبت.. المجمع المقدس يقرر إجراءات إعادة فتح الكنائس الأرثوذكسية

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 11:25 م
السبت.. المجمع المقدس يقرر إجراءات إعادة فتح الكنائس الأرثوذكسية المجمع المقدس
سارة علام

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أكد القس بولس حليم، المتحدث الرسمى باسم الكنيسة القبطية، أن اللجنة الدائمة للمجمع المقدس سوف تجتمع السبت 27 يونيو لاتخاذ القرارات المناسبة لعودة الصلاة بالكنائس وفقا لقرارات مجلس الوزراء. 

في نفس السياق، أعلنت الكنيسة القبطية الكاثوليكية عودة الصلوات فيها مع تغيير طفيف في طقس التناول إذ أصدرت اليوم بيانها الخامس متضمنًا ضوابط فتح الكنائس

ذكر البيان: تجاوبا مع ما أعلنه مجلس الوزراء مؤخرا من إجراءات عودة تدريجية للحياة اليومية في الظروف العادية، نوصي أبناءنا الكهنة والرهبان والراهبات وكل المؤمنين في الكنيسة الكاثوليكية بمصر، باتباع التوصيات التالية في المرحلة الراهنة: 

وأكدت الكنيسة، أن المشاركة في قداس الأحد هي وصية ملزمة، ولكن مراعاة لهذه الظروف الاستثنائية، وتجاوبا مع قرارات مجلس الوزراء الصادرة اليوم 23 يونيو 2020، يتوقف الاحتفال بالقداسات بحضور المؤمنين يومي الجمعة والأحد، على أن يحتفل الآباء الكهنة –كلٌّ حسب ظروف رعيته وبالتنسيق مع مطران الإيبارشية- بالقداس مرة أو مرتين يوميا، وذلك لإعطاء فرصة حضور القداس الإلهي لكافة المؤمنين ووقايتهم من أي عدوى ممكنة، خلال أيام الأسبوع عدا الجمعة والأحد.

والزمت الكنيسة الآباء الكهنة وكافة المؤمنين باتباع كافة الإجراءات الوقائية الخاصة بالأشخاص والأماكن، وذلك حرصا على سلامة الجميع.
 
وأضافت: بخصوص المناولة، تعي الكنيسة جيدا تقليدها المُستَلم، لكنها في هذا الظروف الاستثنائية فقط، تصرح بأن يضع الأب الكاهن المناولة للمؤمن في يده، على ينتظر الأب الكاهن حتى يتأكد أن المؤمن قد تناولها مباشرة في فمه. ويمتنع الآباء الكهنة، في هذه الفترة الاستثنائية فقط، عن مناولة الأطفال دون 6 سنوات.
 

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