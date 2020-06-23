السبت.. المجمع المقدس يقرر إجراءات إعادة فتح الكنائس الأرثوذكسية

أكد القس بولس حليم، المتحدث الرسمى باسم الكنيسة القبطية، أن اللجنة الدائمة للمجمع المقدس سوف تجتمع السبت 27 يونيو لاتخاذ القرارات المناسبة لعودة الصلاة بالكنائس وفقا لقرارات مجلس الوزراء.
في نفس السياق، أعلنت الكنيسة القبطية الكاثوليكية عودة الصلوات فيها مع تغيير طفيف في طقس التناول إذ أصدرت اليوم بيانها الخامس متضمنًا ضوابط فتح الكنائس
وأكدت الكنيسة، أن المشاركة في قداس الأحد هي وصية ملزمة، ولكن مراعاة لهذه الظروف الاستثنائية، وتجاوبا مع قرارات مجلس الوزراء الصادرة اليوم 23 يونيو 2020، يتوقف الاحتفال بالقداسات بحضور المؤمنين يومي الجمعة والأحد، على أن يحتفل الآباء الكهنة –كلٌّ حسب ظروف رعيته وبالتنسيق مع مطران الإيبارشية- بالقداس مرة أو مرتين يوميا، وذلك لإعطاء فرصة حضور القداس الإلهي لكافة المؤمنين ووقايتهم من أي عدوى ممكنة، خلال أيام الأسبوع عدا الجمعة والأحد.
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