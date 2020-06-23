اليوم السابع
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الرى تناقش تقريرا لأحد مشروعاتها عبر الفيديو كونفرانس بحضور مشاركين من مصر وهولندا

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 04:15 م
الرى تناقش تقريرا لأحد مشروعاتها عبر الفيديو كونفرانس بحضور مشاركين من مصر وهولندا وزارة الرى
كتبت أسماء نصار

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اجتمع المهندس وليد حقيقى، رئيس الإدارة المركزية للموارد والاستخدامات المائية بوزارة الموارد المائية والرى مع فريق العمل الاستشارى لمشروع النهج القطاعى المتكامل (الجايسا) والذي ضم مشاركين من مصر وهولندا وذلك لمناقشة التقدم في إعداد التقرير الاستهلالي للمشروع.

ويعمل المشروع على تطوير نظم التخطيط الاستثماري بالوزارة ليعمل على تنفيذ الأولويات الاستراتيجية في قطاع الموارد المائية.

وأكدت وزارة الرى أن مشروع النهج القطاعي المتكامل يعمل على تحسين عملية التخطيط الاستثماري في الوزارة مع ربطها بشكل واضح مع تحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة ولقطاع المياه بشكل عام والتي تتمثل في أهداف استراتيجية الموارد المائية 2050 والخطة القومية للموارد المائية 2037.

أوضحت الوزارة  أن الدولة تقوم بجهود لترشيد استخدامات المياه، والتى تأتى ضمن محاور استراتيجية 2050 المعروفة باستراتيجية (4 ت) حيث تعتمد هذه الاستراتيجية على 4 محاور (محور ترشيد استخامات المياه - محور تنمية الموارد المائية - محور تحسين وتنقية نوعية المياه - ومحور تهيئة البيئة الملائمة ) والتى انبثقت منها خطة قومية للموارد المائية 2037-2017 لمواجهة التحديات المائية الحالية والمستقبلية.

الجدير بالذكر  أن وزارة الرى تتعاون مع بنك التعمير الألماني والاتحاد الأوروبي من خلال مشروع "النهج القطاعي المتكامل" (الجايسا), حيث قامت الادارة المركزية للموارد والاستخدامات المائية بعقد عدد من الاجتماعات مع ممثلي بنك التعمير الألماني والاتحاد الأوروبي للتنسيق فيما يتعلق بتوقيع العقد مع الاستشاري والذي بدأ اعماله بعقد عدد من الاجتماعات مع ممثلي جهات الاسناد بالوزارة للوقوف علي احتياجات كل جهة حيث يتم تقديم الدعم لجهات الأسناد سواء كان دعما للقدرات البشرية أو المؤسسية بهدف الوصول لأفضل أداء فيما يتعلق بالتخطيط الإستثماري من خلال الادارات المركزية للتخطيط ومتابعة المشروعات.


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