الروبل الروسي قرب أعلى مستوى فى أسبوعين بعد بيع سندات حكومية

اقترب الروبل من أعلى مستوياته في أسبوعين مقابل الدولار اليوم الثلاثاء، إذ باعت روسيا سندات خزانة تحظى بجاذبية لدى المستثمرين الأجانب.

وارتفع الروبل 0.5 بالمئة مقابل الدولار إلى 68.67، وهو مستوى لم يشهده منذ العاشر من يونيو حزيران، قبل أن يتراجع قليلا إلى 68.80 في أواخر التعاملات.

وأمام اليورو، ربح الروبل 0.1 بالمئة ليبلغ 77.77 .

وتلقى الروبل دعما من زيادة في أسعار النفط وضرائب نهاية الشهر التي عادة ما تدفع الشركات التي تعتمد على التصدير إلى تحويل إيراداتها الدولارية للوفاء بالالتزامات المحلية.

وجمعت وزارة المالية 38.6 مليار روبل (562 مليون دولار) في عطاءين لبيع سندات حكومية استقطبا طلبا بحوالي 56 مليار روبل.

(الدولار = 68.6530 روبل) (إعداد محمود سلامة للنشرة العربية- تحرير وجدي الالفي)