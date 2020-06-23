اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 23 يونيو 2020 08:32 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الخارجية العرب: الأمن المائى لمصر والسودان جزء لا يتجزأ من الأمن القومى العربى

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 07:49 م
الخارجية العرب: الأمن المائى لمصر والسودان جزء لا يتجزأ من الأمن القومى العربى وزراء الخارجية العرب
كتب سمير حسنى - أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد مجلس وزراء الخارجية العرب أن الأمن المائي لكل من جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، ورفض أي عمل أو جراء يمس بحقوق كافة الأطراف في مياه النيل. 


جاء ذلك في قرار صدر اليوم الثلاثاء عن مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية المنعقدة عبر تقنية الفيديو كونفرانس بشأن سد النهضة الإثيوبي 
وأعرب المجلس عن التقدير لمبادرة جمهورية السودان بالدعوة لعقد جولات المفاوضات التي أجريت خلال الفترة من 25 مايو الماضي إلى 17 يونيو الجاري من أجل التوصل إلى اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة. 


ورحب بدعوة السيد الأمين العام للأمم المتحدة لحث الدول الثلاث على التوصل إلى اتفاقية مشتركة عبر المفاوضات ومساندته لجهود السودان في هذا الصدد.


وأعرب عن القلق الشديد إزاء تعثر المفاوضات في بعض جوانبها الهامة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان وجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، مؤكدا على ضرورة استئناف المفاوضات بحسن نية من أجل التوصل إلى اتفاق عادل يُراعي مصالح كافة الأطراف.


وأكد على ضرورة امتناع كافة الأطراف عن اتخاذ اية إجراءات أحادية، بما في ذلك امتناع إثيوبيا عن البدء في ملء خزان سد النهضة دون التوصل إلى اتفاق مع دولتي المصب حول قواعد ملء وتشغيل السد لما يمثله هذا الإجراء من خرق صريح لاتفاق إعلان المبادئ المبرم بين الدول الثلاث في الخرطوم بتاريخ 23 مارس 2015.


وأكد المجلس على ضرورة التزام الدول الثلاث بمبادئ القانون الدولي ومبدأ الالتزام بعدم احداث ضرر جسيم، ومبدأ الاستخدام المعقول والمنصف للمجاري المائية الدولية، ومبدأ التعاون، ومبدأ الاخطار المسبق والتشاور.


وأكد على أهمية استكمال الدراسات الفنية الخاصة بالآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لهذا السد على دولتي المصب.


ودعا المجلس الدول الثلاث للعودة للمفاوضات بحسن نية وبذل الجهود للتوصل الى توافق يفضي الى استكمال التفاوض في أسرع وقت ممكن حال قيام إثيوبيا بالإعلان عن عدم بدء الملء بشكل أحادي لحين التوصل إلى اتفاق.


قرر مجلس وزراء الخارجية العرب تشكيل لجنة لمتابعة تطورات ملف سد النهضة والتنسيق مع مجلس الامن بالأمم المتحدة حول كافة تطورات الموضوع على أن تتألف عضويتها من كل من: الأردن – السعودية – المغرب – العراق والأمانة العامة للجامعة العربية


وزراء الخارجية العرب

سد النهضة

نهر النيل

مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

السفير محمد العرابى: نحتاج لموقف عربى موحد تجاه الأزمة مع إثيوبيا

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 07:23 م

بيان وزراء الخارجية العرب: التدخل العسكرى الخارجى يفاقم أزمة ليبيا

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 07:19 م

كاتبة بحرينية: مصر تحارب الإرهاب فى ليبيا بالنيابة عن العرب

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 05:57 م

استنكار عربى ودولى لاستهداف الإرهاب الحوثى المدنيين بالسعودية بصواريخ باليستية.. تضامن واسع مع المملكة ضد كل ما يهدد أمن مواطنيها.. مصر: ندعم الرياض فى مواجهة الإرهاب.. الإمارات:أمننا جزء من أمن السعودية

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 05:19 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ91 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ91 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

العربية: الجيش الليبي يرفض شروطا تركية لوقف إطلاق النار

العربية: الجيش الليبي يرفض شروطا تركية لوقف إطلاق النار

خالد الغندور يعلن شفاء زوجته وابنته من كورونا

خالد الغندور يعلن شفاء زوجته وابنته من كورونا

سرت والجفرة خط أحمر.. الأسباب الكاملة لتحذير السيسي من الحرب الليبية (فيديو)

سرت والجفرة خط أحمر.. الأسباب الكاملة لتحذير السيسي من الحرب الليبية (فيديو)

قرارات تاريخية لوزراء الخارجية العرب: مياه النيل خط أحمر وإعلان القاهرة الحل للأزمة الليبية

قرارات تاريخية لوزراء الخارجية العرب: مياه النيل خط أحمر وإعلان القاهرة الحل للأزمة الليبية

قرار وزراء الخارجية العرب: الأمن المائى المصرى السودانى من الأمن العربي

قرار وزراء الخارجية العرب: الأمن المائى المصرى السودانى من الأمن العربي

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 23-6-2020.. وعيار 21 يسجل 185.73 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 23-6-2020.. وعيار 21 يسجل 185.73 ريال

الأوقاف: فتح وغلق المسجد قبل موعد الأذان وبعد الصلاة بـ 10 دقائق فقط

الأوقاف: فتح وغلق المسجد قبل موعد الأذان وبعد الصلاة بـ 10 دقائق فقط

غرفة المنشآت السياحية ترحب بقرار فتح المطاعم.. وتؤكد: جاهزون لاستئناف النشاط

غرفة المنشآت السياحية ترحب بقرار فتح المطاعم.. وتؤكد: جاهزون لاستئناف النشاط

النقل العام: عودة التشغيل بالمواعيد الطبيعية من 6 صباحا لـ12 منتصف الليل السبت

النقل العام: عودة التشغيل بالمواعيد الطبيعية من 6 صباحا لـ12 منتصف الليل السبت

وزير الرياضة: استئناف جميع الأنشطة الرياضية ولا إلغاء لأي مسابقة

وزير الرياضة: استئناف جميع الأنشطة الرياضية ولا إلغاء لأي مسابقة

وداعا "ألا صلوا فى بيوتكم".. المساجد تؤذن للصلوات بالصيغة الأساسية السبت

وداعا "ألا صلوا فى بيوتكم".. المساجد تؤذن للصلوات بالصيغة الأساسية السبت

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة