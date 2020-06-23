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الحكومة: فتح صالات "الجيم" بطاقة 25% وغلقها فى التاسعة مساء

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 04:48 م
الحكومة: فتح صالات "الجيم" بطاقة 25% وغلقها فى التاسعة مساء الدكتور مصطفى مدبولى - رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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قالت مصادر حكومية لـ"اليوم السابع"، إن عودة الصالات الرياضية "الجيم" سيكون بطاقة 25% على أن يغلق فى التاسعة مساء ابتداءً من يوم السبت القادم. 
 
وترأس الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء اليوم الثلاثاء اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا لمتابعة  عدد من الملفات من بينها خطة وإجراءات عودة السياحة إلى مصر التى ناقشتها وزيرة الصحة مع وزيرى السياحة والطيران وتفعيل العمل بإجراءات الحجر الصحي في جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية في محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح وكارت متابعة للحالة الصحية للقادمين.
 
 

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