الحكومة: دمج مصلحتى سك العملة والخزانة العامة بهيئة واحدة بمسمى"سك العملة"

كتبت هند مختار

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة تطورات ملف الإصلاح الهيكلى للجهاز الإدارى للدولة، حيث حضر الاجتماع المهندس هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإدارى، والدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء.

خلال الاجتماع، استعرض الدكتور صالح الشيخ، نتائج الجهود التى تمت على مدار الفترة الماضية، لتنفيذ التكليفات الخاصة بدمج الهياكل الإدارية التى تؤدى وظائف ومهام متشابهة داخل الوزارات وأجهزة الدولة المختلفة، مشيراً فى هذا الصدد إلى دمج مصلحتيْ سك العملة، والخزانة العامة في هيئة واحدة تحت مسمى "سك العملة"، وكذا دمج الضرائب على المبيعات، والضرائب على الدخل تحت مسمى "مصلحة الضرائب المصرية"، كما تم الانتهاء من تنفيذ عملية دمج صندوقى التمويل العقاري، والإسكان الاجتماعى تحت مسمى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.