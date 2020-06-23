اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 23 يونيو 2020 11:18 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الحكومة تعلن دمج وإصلاح هياكل عدد كبير من الهيئات والمؤسسات التابعة للوزارات

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 09:52 ص
الحكومة تعلن دمج وإصلاح هياكل عدد كبير من الهيئات والمؤسسات التابعة للوزارات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً؛ لمتابعة تطورات ملف الإصلاح الهيكلي للجهاز الإدارى للدولة. وحضر الاجتماع المهندس هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، والدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمهندسة راندة المنشاوى، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء. 
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور صالح الشيخ نتائج الجهود التي تمت على مدار الفترة الماضية لتنفيذ التكليفات الخاصة بدمج الهياكل الإدارية التي تؤدي وظائف ومهام متشابهة داخل الوزارات وأجهزة الدولة المختلفة، مشيراً في هذا الصدد إلى دمج مصلحتى سك العملة، والخزانة العامة في هيئة واحدة تحت مسمى "سك العملة"، وكذا دمج الضرائب على المبيعات، والضرائب على الدخل تحت مسمى "مصلحة الضرائب المصرية"، كما تم الانتهاء من تنفيذ عملية دمج صندوقي التمويل العقارى، والإسكان الاجتماعى تحت مسمى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
وأكد المهندس هاني محمود أن الاجتماعات التنسيقية لا تزال متواصلة مع مختلف الجهات والهيئات؛ من أجل العمل نحو دمج وإصلاح ونقل تبعية المزيد من الجهات، بما يُسهم في تحسين أداء الأعمال.
وفي هذا الصدد، أكد رئيس الوزراء أهمية المضي قدماً في هذه الجهود التي تهدف إلى إصلاح وتطوير الجهاز الإداري للدولة، مشدداً على ضرورة استغلال الوقت المتبقي قبل إتمام الانتقال للعاصمة الإدارية؛ من أجل الانتهاء من دمج وإصلاح هياكل أكبر عدد ممكن من الجهات والهيئات والمؤسسات التابعة للوزارات، حتى يسهم ذلك في تعظيم الاستفادة من عملية الانتقال للعاصمة الإدارية، بما تتضمنه من تطبيق آليات متطورة لأداء الأعمال. 
تجدر الإشارة إلى أن رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أطلع رئيس الوزراء على النجاح الذي حققه الموقع الإلكتروني  http://promotion.caoa.gov.eg،  
الذي أنشأه الجهاز للاستعلام عن مدى استحقاق الموظف للترقية، حيث بلغ عدد مرات تسجيل الدخول والاستعلام عن الترقية نحو ٥ ملايين استعلام، مؤكداً أن إنشاء هذا الموقع وتقديم خدمة الاستعلام عن الترقية يأتي في إطار اهتمام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالتيسير على موظفي الدولة في الحصول على الخدمات والمعلومات التي تخص مجالهم الوظيفي.
 

الاصلاح الهيكلى

الحكومة

مصر

اخبار عاجلة

اخبار مصرية

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا تستعرض اليوم إجراءات عودة السياحة الخارجية

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 09:37 ص

غدا..الحكومة تستعرض إجراءات عودة السياحة الخارجية وتفعيل الحجر الصحى بـ3 محافظات

الإثنين، 22 يونيو 2020 10:09 م

الحكومة توافق على التعديلات المُقترحة على بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المُضافة.. تضم إعفاءات للسلع والخدمات المصدرة إلى الخارج.. وتناقش مشروع استبدال مركبات مضى عليها أكثر من 20 عاماً وتعمل بالسولار

الإثنين، 22 يونيو 2020 06:32 م

الحكومة تناقش مشروع استبدال المركبات التى مضى عليها أكثر من 20 عاما وتعمل بالسولار

الإثنين، 22 يونيو 2020 06:22 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وكيل الأزهر يستبعد رئيس لجنة لسوء الإدارة وعدم جاهزية غرف العزل

وكيل الأزهر يستبعد رئيس لجنة لسوء الإدارة وعدم جاهزية غرف العزل

وزير الحج السعودى: حج هذا العام بدون حشود ونحرص على التباعد الإجتماعى

وزير الحج السعودى: حج هذا العام بدون حشود ونحرص على التباعد الإجتماعى

وزير الصحة السعودى:خضوع المشاركين بموسم الحج للعزل المنزلى عقب المناسك

وزير الصحة السعودى:خضوع المشاركين بموسم الحج للعزل المنزلى عقب المناسك

وزير الصحة السعودى: قرار قصر الحج على المقيمين بالداخل واجب شرعى فى ظل كورونا

وزير الصحة السعودى: قرار قصر الحج على المقيمين بالداخل واجب شرعى فى ظل كورونا

شوبير: فايلر عنده مشاكل مع زوجته.. وسيعود آخر الشهر

شوبير: فايلر عنده مشاكل مع زوجته.. وسيعود آخر الشهر

ابن ماما سناء يكشف تفاصيل إصابته بكورونا.. ويرد على فيديوهات الجيم.. فيديو

ابن ماما سناء يكشف تفاصيل إصابته بكورونا.. ويرد على فيديوهات الجيم.. فيديو

الحكومة تعلن دمج وإصلاح هياكل عدد كبير من الهيئات والمؤسسات التابعة للوزارات

الحكومة تعلن دمج وإصلاح هياكل عدد كبير من الهيئات والمؤسسات التابعة للوزارات

اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا تستعرض اليوم إجراءات عودة السياحة الخارجية

اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا تستعرض اليوم إجراءات عودة السياحة الخارجية

وكيل الأزهر يرفض تواجد مراقب بالجلباب داخل لجنة بامتحانات الثانوية الأزهرية

وكيل الأزهر يرفض تواجد مراقب بالجلباب داخل لجنة بامتحانات الثانوية الأزهرية

الحكومة: رفع الاكتفاء الذاتى من الأسماك إلى 96% العام الجديد

الحكومة: رفع الاكتفاء الذاتى من الأسماك إلى 96% العام الجديد

بدء امتحان "الميكانيكا" للقسم العلمى بالثانوية الأزهرية وسط إجراءات وقائية

بدء امتحان "الميكانيكا" للقسم العلمى بالثانوية الأزهرية وسط إجراءات وقائية

صور.. مستشفى إسنا للحجر الصحى تعلن خروج 14 حالة بعد التعافى من كورونا

صور.. مستشفى إسنا للحجر الصحى تعلن خروج 14 حالة بعد التعافى من كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة