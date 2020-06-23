الجيش الوطنى الليبى يستهدف ميليشات غرب مدينة سرت

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

قالت سكاى نيوز عربية، أن الجيش الوطنى الليبى يستهدف رتلا للميليشيات غرب مدينة سرت فى نبأ عاجل لها، وكان أكد مجلس وزراء الخارجية العرب، فى ختام اجتماعهم الثلاثاء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، أهمية الحل السياسى للأزمة الليبية.

وأصدر وزراء الخارجية العرب قرارا من 14 بند-حصل اليوم السابع على نسخة منه- تضمن الترحيب بإعلان القاهرة بشأن ليبيا الصادر فى 6 يونيو الجارى والذى يرتكز على أن الحل فى ليبيا يجب أن يستند إلى الاتفاق السياسى الليبى وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومخرجات مؤتمر برلين والقمم والجهود الدولية الأممية السابقة التى نتج عنها طرح لحل سياسى شامل يتضمن خطوات تنفيذية واضحة فى المسارات السياسية والاقتصادية والأمنية واحترام حقوق الإنسان والقانون الإنسانى الدولى والطلب من كافة الأطراف الليبية والدولية التعاطى بإيجابية مع هذه المبادرات.