الجيش الليبي: مقاتلات تابعة لنا اخترقت حاجز الصوت فوق سرت

كتب سمير حسنى

أعلن الجيش الليبي الوطنى الليبي، اليوم الثلاثاء، أن مقاتلاته اخترقت حاجز الصوت فوق سرت ، نافيا أي استهداف لمواقعه من قبل الميليشيات في سرت.

وقبل قليل، ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها أن الجيش الليبي يرفض شروطا تركية لوقف إطلاق النار.

كان الجيش الليبي، أعلن فى وقت سابق الدفع بمزيد من التعزيزات باتجاه غرب سرت تحسبا لهجوم لكتائب الوفاق لليوم الثانى على التوالى، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.