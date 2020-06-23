اليوم السابع
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الثلاثاء، 23 يونيو 2020 03:04 م
خالد صلاح
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التحفظ على كميات من عبوات التجميل مجهولة المصدر بالإسكندرية

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 02:21 م
التحفظ على كميات من عبوات التجميل مجهولة المصدر بالإسكندرية مستحضرات تجميل غير صالحة - أرشيفية
الإسكندرية ــ أسماء على بدر

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أمر المستشار أحمد غيث رئيس نيابة المنشية بالإسكندرية، التحفظ علي علي 1527 عبوة وقطعة مستحضرات تجميل غير صالحة داخل محل، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسئول علي ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري، وكان قد تلقي اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، اخطارا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن محل لتجارة مستحضرات التجميل بدائرة قسم شرطة المنشية لحيازته كميات من مستحضرات التجميل غير صالحة للاستخدام قبل ترويجها علي المواطنين. 

 
علي الفور تم مداهمة المحل وألقي القبض عليه، وبتفتيشه عثر علي 1527 عبوة وقطعة مستحضرات تجميل غير صالحة للإستخدام تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.
 
 
 
 

 


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