اليوم السابع
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الأموال العامة تضبط قضية توظيف أموال بقيمة 300 ألف جنيه

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 11:43 ص
الأموال العامة تضبط قضية توظيف أموال بقيمة 300 ألف جنيه الأموال العامة
كتب محمود عبد الراضي

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واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعه الجغرافية على مستوى الجمهورية لضبط كافة أشكال الخروج على القانون فى مجال عمل الإدارة.

 
وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط قضية "توظيف أموالمُتهم فيها (أحد الأشخاص مقيم بالغربية)، وبلغ إجمالى المبالغ المستولى عليها فى القضية (300 ألف جنيه مصرى) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، ولاسيما فى مجال ضبط الجرائم التى تتعلق بالمال العام وإستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع.

 


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