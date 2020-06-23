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الأمم المتحدة: 100 ألف اختبار لمواجهة كورونا فى نيجيريا.. سجلت 20919 إصابة

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 05:00 م
الأمم المتحدة: 100 ألف اختبار لمواجهة كورونا فى نيجيريا.. سجلت 20919 إصابة كورونا فى افريقيا
كتبت - هند المغربي

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قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة، إن الأمم المتحدة قدمت مجموعات ومعدات طبية حيوية لدعم جهود الحكومة النيجيرية فى التصدى لوباء كوفيد-19 تشمل أكثر من 100 ألف مجموعة اختبار، و545 مركزات للأكسجين، وموازين الحرارة، ومعدات الحماية الشخصية، ومستلزمات المعامل، ومستلزمات الصحة الطارئة.

ولفت دوجاريك إلى أن شراء الإمدادات أصبح ممكنا من خلال صندوق سلة UN COVID-19 ، الذى تم إطلاقه بالاشتراك مع الحكومة النيجيرية فى أوائل أبريل، لافتا إلى أن عدد حالات الإصابة بفيروس تضاعف فى أقل من شهر فى نيجيريا، ليصل إلى 20 ألف 919 حالة والوفيات 525.

وفى وقت سابق، أكد ستيفان دوجاريك أن صندوق الشؤون الإنسانية فى نيجيريا التابع للأمم المتحدة أعلن عن تخصيص 22.4 مليون دولار للأنشطة المنقذة للحياة واستجابة كوفيد -19 فى ولايات شمال شرق بلاد بورنو وأداماوا ويوبى، لافتا إلى أن هذا هو أكبر تخصيص من قبل الصندوق الإنسانى النيجيرى منذ إنشائه فى عام 2017.


الامم المتحدة

نيجيريا

كورونا

ستيفان دوجاريك

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