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وتحث على العمل معا لحل الخلافات سلميا..

الأمم المتحدة تؤكد على أهمية إعلان المبادئ لعام 2015 بشأن سد النهضة

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 03:23 ص
الأمم المتحدة تؤكد على أهمية إعلان المبادئ لعام 2015 بشأن سد النهضة ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة
وكالات

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حثت الأمم المتحدة، دول مصر وإثيوبيا والسودان، على العمل معا لتكثيف الجهود لحل الخلافات العالقة سلميا حول سد النهضة، مؤكدة على أهمية إعلان المبادئ لعام 2015 بشأن السد، وما شدد عليه هذا الإعلان من دعم التعاون القائم على التفاهم المشترك والمنفعة المتبادلة وحسن النية والعمل بمبادئ القانون الدولي.

ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، خلال المؤتمر الصحفي الافتراضي اليومي.

وأوضح دوجاريك، أن الأمم المتحدة تراقب عن كثب التطورات والبيانات المختلفة الواردة من الأطراف المختلفة حول سد النهضة الإثيوبي، مشجعا الدول الأطراف على التقدم نحو اتفاق ودي وفقًا لمبادئ إعلان 2015 بشأن السد.


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