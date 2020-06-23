الأسقفية: عودة الصلوات والخدمات مع التباعد الاجتماعى والاشتراطات الصحية

سارة علام

قررت الكنيسة الأسقفية بمصر استئناف خدماتها وصلواتها بعد قرار رئيس الوزراء بإعادة فتح دور العبادة وفقا للضوابط التالية:

1- إعادة فتح الكنائس للخدمات والشعائر الدينية عدا أيام الجمعة والأحد اعتبارًا من السبت القادم الموافق 27/ 6 / 2020.

2- يمكن عقد الاجتماعات خلال أيام الأسبوع الأخرى فى الصباح أو المساء حسب ظروف كل كنيسة مع الأخذ فى الاعتبار الاحتياطات الآتية:

- مراعاة تقليل أعداد المصلين وهذا ربما يتطلب عمل أكثر من اجتماع خلال الأسبوع

وفقا لظروف كل كنيسة.

- التأكيد على ضرورة التباعد أثناء الخدمات.

- التأكيد على ارتداء الكمامة لكل مُتعبد، وتطهير أماكن العبادة قبل وبعد الاجتماعات.

- توفير المواد المطهرة للمتعبدين أثناء العبادة.

- نرجو الالتزام بعدم الحضور إلى الكنيسة فى حالة ظهور أى أعراض (السخونة، الكحة، التهاب الحلق، ضيق التنفس) لأى من أفراد الأسرة.

- يفضل حضور الأسرة لاجتماع واحد على الأكثر فى الأسبوع.

واختتم: ونحن نصلى أن يتدخل الله القدير فى إنهاء الوباء وأن يشفى كل مريض ويحفظ بلادنا من كل شر".