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الأسقفية: عودة الصلوات والخدمات مع التباعد الاجتماعى والاشتراطات الصحية

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 05:17 م
الأسقفية: عودة الصلوات والخدمات مع التباعد الاجتماعى والاشتراطات الصحية مطران الأسقفية
سارة علام

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قررت الكنيسة الأسقفية بمصر استئناف خدماتها وصلواتها بعد قرار رئيس الوزراء بإعادة فتح دور العبادة وفقا للضوابط التالية:

1- إعادة فتح الكنائس للخدمات والشعائر الدينية عدا أيام الجمعة والأحد اعتبارًا من السبت القادم الموافق 27/ 6 / 2020. 

2- يمكن عقد الاجتماعات خلال أيام الأسبوع الأخرى فى الصباح أو المساء حسب ظروف كل كنيسة مع الأخذ فى الاعتبار الاحتياطات الآتية:

- مراعاة تقليل أعداد المصلين وهذا ربما يتطلب عمل أكثر من اجتماع خلال الأسبوع

 وفقا لظروف كل كنيسة.

- التأكيد على ضرورة التباعد أثناء الخدمات.

- التأكيد على ارتداء الكمامة لكل مُتعبد، وتطهير أماكن العبادة قبل وبعد الاجتماعات.

- توفير المواد المطهرة للمتعبدين أثناء العبادة.

- نرجو الالتزام بعدم الحضور إلى الكنيسة فى حالة ظهور أى أعراض (السخونة، الكحة،  التهاب الحلق، ضيق التنفس) لأى من أفراد الأسرة.

- يفضل حضور الأسرة لاجتماع واحد على الأكثر فى الأسبوع. 

واختتم: ونحن نصلى أن يتدخل الله القدير فى إنهاء الوباء وأن يشفى كل مريض ويحفظ بلادنا من كل شر".


اعادة فتح الكنائس

عودة الصلوات

الاسقفية

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