الآثار الجانبية لإعطاء الحليب المجفف للأطفال

يؤكد الأطباء على أن الرضاعة الطبيعية للطفل لمدة 6 أشهر على الأقل تمثل فائدة كبيرة للطفل، حيث يحتوي حليب الأم على جميع العناصر الغذائية الحيوية التي يحتاجها المولود الجديد لتلبية المتطلبات الغذائية في الأشهر الأولى، لأنه الغذاء الوحيد الذي يمكن أن يحصل عليه الرضيع.
يساعد حليب الأم وفقا لتقرير موقع " onltmyhealtg"، في بناء عضلات الطفل ولكن في بعض الحالات ، لا يستطيع الأطفال هضم حليب الثدي، أو أن الأم غير قادرة على إطعام الطفل، وفي مثل هذه الظروف ، يُعطى الطفل الحليب الصناعي أو اللبن المجفف، ولكن هل من الآمن إطعام حليب الأطفال المجفف؟ هل هناك أي آثار جانبية لمسحوق حليب الأطفال؟ تعرفى على الإيجابيات والسلبيات .
ما هو الحليب المجفف؟
لا شيء يمكن أن يحل محل حليب الأم لنمو الطفل، ومع ذلك ، هناك بعض الحالات التي تكون فيها الرضاعة الطبيعية صعبة وبالتالي ، تقوم الأم بإرضاع الطفل المجفف أو الحليب الصناعي.
يتم تصنيع مساحيق حليب الأطفال بشكل مصطنع عن طريق تبخير الحليب السائل، وهي مصنوعة فقط لتلبية الاحتياجات الغذائية للطفل، وفي هذه الأيام ، تختار الكثير من الأمهات الحليب الاصطناعي لسبب أو لآخر.
ولكن لا يعرف الكثير منهم مزايا الحليب المجفف إلى جانب العيوب، وحاولنا من خلال هذه المقالة تسليط الضوء على جميع المعلومات.
مزايا الحليب المجفف
غني بالمغذيات الأساسية: يتم تصنيع حليب الفورمول مع جميع العناصر الغذائية التي يجب إعطاؤها لحديثي الولادة لنموه وتطوره، كما أنه يحمي الطفل من الالتهابات وفقر الدم.
لا علاقة بنظام غذائي للأم: عادة ، تعتمد تغذية الطفل على النظام الغذائي للأم الرضاعة الطبيعية، ولكن في هذه الحالة ، يمكن للأم أن تأكل أي شيء.
سهل الرضاعة في أي وقت وفي أي مكان: بينما تصبح الرضاعة الطبيعية مشكلة في بعض الأماكن ، مع الحليب المجفف يصبح ذلك سهلاً. فقط حليبها وإطعام الطفل.
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