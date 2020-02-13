سوبر كورة
Ads
الخميس، 13 فبراير 2020 08:15 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

اكتشاف مكون فى حليب الأم البشرى يعزز التطور المعرفى عند الأطفال

الخميس، 13 فبراير 2020 07:00 م
اكتشاف مكون فى حليب الأم البشرى يعزز التطور المعرفى عند الأطفال الرضاعة الطبيعية
كتب بيتر إبراهيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أثبتت العديد من الأبحاث أن حليب الأم يؤثر على نمو الطفل، والآن، في الدراسة الأولى التي أجريت على البشر، أظهر الباحثون في مستشفى الأطفال في لوس أنجلوس بالتعاون مع جامعة كاليفورنيا ، سان دييغو ، أن الكربوهيدرات “FL2” الموجود في حليب الأم تعزز النمو المعرفي.

ووفقاً للموقع الطبي الأمريكي “HealthDayNews”، في هذه الدراسة التي أجريت على 50 مجموعة من الأمهات وأطفالهن ، قام الباحثون بتحليل تركيبة لبن الثدي ومعدل الرضاعة في عمر 1 و 6 أشهر.

وتم قياس التطور المعرفي في 24 شهرًا باستخدام مقياس Bayley-III ، وهو اختبار موحد لنمو الرضع والأطفال الصغار.

وأظهرت الدراسة أن كمية 2'FL في حليب الأم في الشهر الأول من الرضاعة كانت مرتبطة بنتائج نمو إدراكي أعلى بكثير عند الأطفال بعمر سنتين.

ولا يرتبط مقدار 2'FL  في حليب الثدي في 6 أشهر من الرضاعة بالنتائج المعرفية ، مما يشير إلى أن التعرض المبكر قد يكون أكثر فائدة.

أبلغت العديد من الدراسات عن وجود تأثير إيجابي للإرضاع من الثدي على النمو المعرفي، وقال مايكل جوران ، مدير برنامج مرض السكري والسمنة في معهد سابان لبحوث الأطفال في مستشفى لوس أنجلوس وكاتب رئيسي في الدراسة: "أردنا تحديد سبب هذا التأثير على وجه التحديد".

وقال أحد المشاركين في الدراسة والمؤلف المشارك "لارس بودي" أستاذ طب الأطفال بجامعة كاليفورنيا "من خلال برنامجنا التحليلي ذي الإنتاجية العالية ، يمكننا تحديد مضادات السكريات مثل 2'FL والعديد غيرها في مئات عينات لبن الأم في فترة زمنية قصيرة".

 


الرضاعة الطبيعية

فوائد الرضاعة الطبيعية

نمو الاعصاب

نمو المخ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأرصاد: حالة عدم استقرار بالطقس من السبت للأربعاء وأمطار وانخفاض بالحرارة

الأرصاد: حالة عدم استقرار بالطقس من السبت للأربعاء وأمطار وانخفاض بالحرارة

الرئيس السيسى يوجه بمواصلة تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار

الرئيس السيسى يوجه بمواصلة تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار

محكمة الأسرة تحدد جلسة 26 مارس للحكم فى دعوى تعليم " توأم " أحمد عز وزينة

محكمة الأسرة تحدد جلسة 26 مارس للحكم فى دعوى تعليم " توأم " أحمد عز وزينة

ولادة توأم فى عملية قيصرية لسيدة مريضة بالإيدز داخل مستشفى زفتى العام

ولادة توأم فى عملية قيصرية لسيدة مريضة بالإيدز داخل مستشفى زفتى العام

موظف فى بريد مطروح يورط والده بدون علمه بقضية غسيل أموال بـ 1.7 مليار جنيه

موظف فى بريد مطروح يورط والده بدون علمه بقضية غسيل أموال بـ 1.7 مليار جنيه

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مشاركة محمد صلاح فى أولمبياد طوكيو 2020

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مشاركة محمد صلاح فى أولمبياد طوكيو 2020

وزير التعليم: إطلاق المشروع القومى للقراءة والجائزة الأولى مليون جنيه

وزير التعليم: إطلاق المشروع القومى للقراءة والجائزة الأولى مليون جنيه

الخطيب يعتذر عن عدم حضور السوبر المصرى فى الإمارات

الخطيب يعتذر عن عدم حضور السوبر المصرى فى الإمارات

اعرف طريقك.. شلل مرورى أعلى كوبرى أكتوبر باتجاه ميدان رمسيس.. فيديو

اعرف طريقك.. شلل مرورى أعلى كوبرى أكتوبر باتجاه ميدان رمسيس.. فيديو

حبس 20 متهما فى أكبر قضية غسل أموال ببريد مطروح بمليار و750 مليون جنيه

حبس 20 متهما فى أكبر قضية غسل أموال ببريد مطروح بمليار و750 مليون جنيه

مدرس للوزير بمؤتمر التعليم: مناهج أولى ثانوى ثقيلة ولا تمنح مساحة للإبداع

مدرس للوزير بمؤتمر التعليم: مناهج أولى ثانوى ثقيلة ولا تمنح مساحة للإبداع

مدبولى يصدر قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق رعاية الطفولة والأمومة

مدبولى يصدر قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق رعاية الطفولة والأمومة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة