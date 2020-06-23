اطمن على نفسك.. متى يجب عمل فحوصات التهاب الكبد سي؟

كتبت فاطمة خليل

التهاب الكبد C هو عدوى في الكبد يمكن أن تؤدي إلى تلف كبدي خطير، يسببها فيروس التهاب الكبد الوبائي، ينتشر الفيروس من خلال دم الشخص المصاب أو سوائل الجسم، لذا فإن إجراء الفحوصات تكشف إصابتك بفيروس كورونا، ومن خلال سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على متى يجب إجراء فحوصات التهاب الكبد سي، وفقاً لموقعي هارفارد هيلث و webmd.

وتشير المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها "CDC" إلى أن 75٪ من جميع الحالات الحالية من التهاب الكبد الوبائي في جيل مواليد الأطفال والعديد من الحالات الأخرى غير مشخصة السبب هو أن الغالبية العظمى من الناس ليس لديهم أعراض، مثل التعب وألم العضلات والمفاصل وآلام البطن والغثيان.

لذا أوصت CDCبإجراء الفحوصات خاصة للأشخاص الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالتهاب الكبد C .

واختبار الفحص عبارة عن اختبار دم بسيط يحدد الأجسام المضادة لفيروس التهاب الكبد الوبائي سي، يشير الاختبار الإيجابي إلى إصابة شخص بالتهاب الكبد الوبائي سي.

ومعظم المصابين (75٪ إلى 85٪) لا يزالون مصابين بالفيروس، يتم تأكيد ذلك بقياس المستوى الفيروسي لالتهاب الكبد الوبائي سي في مجرى الدم.

يجب على الأشخاص المصابين استشارة طبيب حول العلاج، والذي يشفي الآن حوالي 90 ٪ من الأشخاص في غضون ثلاثة أشهر.

من الذي يجب أن يجري لفحص التهاب الكبد سي ؟



يقول بعض الأطباء أنه يجب إجراء الفحص مرة واحدة على الأقل بغض النظر عن أي شيء، كما سيتم فحصك بالتأكيد إذا كان أي من هذه الأشياء ينطبق عليك:

-أجريت عملية نقل دم .

-تلقى منتجات الدم لمشاكل التخثر.

- غسيل الكلى.

-العيش مع أو رعاية شخص مصاب بفيروس الالتهاب الكبدي سي

-ولدت لأم مصابة بالتهاب الكبد الوبائي سي.