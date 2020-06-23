اضبط مخالفة.. 13 بيارة صرف بدون غطاء تهدد حياة أهالى شنبارة الميمونة بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

أعرب عدد من أهالى قرية شنبارة الميمونة التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، عن استيائهم من وجود 13 بيارة صرف صحى بدون غطاء، تمثل خطورة على حياة الأهالى وخاصة الأطفال.

وقال أحد الأهالى إنه يتم عمل مشروع صرف صحى بالقرية يربطها بتوابعها، وهو تابع للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالقاهرة، وجهاز الصرف الصحى ومياه الشرب بالشرقية، وتم توقف العمل بالمشروع منذ عدة أشهر وترك العديد من البيارات دون تغطية، مما تسبب فى قلق وخوف على الأطفال، وخاصة أن القرية يتردد عليها أبناء القرى المجاورة لتأدية مصالحهم من الخدمات الحكومية بها لكونها القرية الأم المتواجد بها مقر الوحدة المحلية.

وناشد الأهالى بسرعة تغطية البيارات خوفا على حياة الأطفال .

تأتى هذه الشكاوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

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