اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 23 يونيو 2020 12:12 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

استطلاع: 42% من الموظفين فى فرنسا يعانون من مشكلات نفسية بسبب كورونا

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 11:35 ص
استطلاع: 42% من الموظفين فى فرنسا يعانون من مشكلات نفسية بسبب كورونا كورونا
كتب ـ أحمد علوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال استطلاع للرأى اجرته شركة Human Footprint للاستشارات المتعلقة بنوعية الحياة، الموظفين فى فرنسا أصبحوا يعانون من مشكلات نفسية ومخاوف تتعلق بوظائفهم، بعد فترة من رفع الحجر الصحى بشكل جزئى فى البلاد، وأن الجائحة عطلت الحياة الشخصية والمهنية للموظفين وأن تلك النتائج باتت محسومة بالفعل.

وأشار الاستطلاع إلى أن 42٪ من الموظفين كانوا في حالة نفسية سيئة بعد أسابيع قليلة من عملية التفكيك، وقالت النتائج "كانت أزمة الفيروس التاجي صدمة للموظفين الذين شعروا بالضعف الجسدي والنفسي، وفقا لما قاله كريستوف نجوين ، عالم النفس المهني والمؤسس المشارك لـ Empreinte humaine.

وأشار الاستطلاع إلى أنه لا يزال هناك مخاوف تولد اضطرابات فسيولوجية ، حيث إن 35 ٪ من الموظفين يعانون من وجود مشاكل في النوم و 28 ٪ من الاضطرابات العضلية الهيكلية و 22 ٪ من الصداع.

وقالت دلفين تشافوت، المدافعة عن حقوق الإنسان في ساديك أكليس، "لقد أصيب بعض موظفينا بالمرض أو أصيب أحد أفراد أسرتهم بالفيروس التاجي، وهو ما عاد علهم بالسلب.

وأشارت دلفين شافوت: "في 48 ساعة ، وضعنا 400 موظف في العمل عن بعد، واكتشفنا أنهم غادروا أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم دون أن يكون لديهم مبرر حقيقى.

وأضافت لم يكن لدى شركتنا ثقافة عمل عن بعد قوية، كان الأمر صعبًا بالنسبة للبعض منهم ، محصورًا في شقق صغيرة أو مع أطفال، فلم يصبح التوفيق بين الحياة المهنية والشخصية سهلاً".

كما قالت كارولين أركوي ، مديرة الموارد البشرية في " SGS France "، لقد كان أولئك الذين واصلوا العمل في الموقع (60٪ من القوى العاملة لدينا) قلقين بشأن المخاطرة، كما تعرض العاملون عن بعد إلى ضغط نفسى من نوع آخر.

 

 


فرنسا

العمل عن بعد فى فرنسا

كورونا

اخبار العالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

إنقاذ تونس: قبول محاكم فرنسا دعوى ارتباط "النهضة" بالإرهاب بداية لعزلها دوليا

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 03:00 ص

فرنسا تفضح التدخل التركى وأطماعه فى ليبيا.. ماكرون: تركيا تلعب لعبة خطيرة فى الأزمة الليبية ويجب وقف التدخلات الخارجية.. وممارسات أنقرة تشكل تهديدا مباشرا للمنطقة وأوروبا..وباريس: ندعم مبادرة مصر بشأن ليبيا

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 12:00 ص

فرنسا تسجل 23 وفاة في أول زيادة عن 20 منذ أربعة أيام

الإثنين، 22 يونيو 2020 08:43 م

فرنسا وألمانيا تدعوان لاتفاق سريع بشأن صندوق التعافى الاقتصادى للاتحاد الأوروبى

الإثنين، 22 يونيو 2020 08:26 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
صور.. مطبخ الخير .. وجبات مجانية لمصابى فيروس كورونا بالإسكندرية

صور.. مطبخ الخير .. وجبات مجانية لمصابى فيروس كورونا بالإسكندرية

الحكومة تفتح باب تخصيص الأراضى الصناعية وتتيح 654 قطعة فى 12محافظة

الحكومة تفتح باب تخصيص الأراضى الصناعية وتتيح 654 قطعة فى 12محافظة

فيديو.. وكيل الأزهر يستبعد رئيس لجنة لسوء الإدارة وعدم جاهزية غرف العزل

فيديو.. وكيل الأزهر يستبعد رئيس لجنة لسوء الإدارة وعدم جاهزية غرف العزل

وزير الحج السعودى: حج هذا العام بدون حشود ونحرص على التباعد الإجتماعى

وزير الحج السعودى: حج هذا العام بدون حشود ونحرص على التباعد الإجتماعى

رويترز: إنتاج ريمديسفير بالاستنشاق لعلاج كورونا وتوفير مليوني جرعة نهاية 2020

رويترز: إنتاج ريمديسفير بالاستنشاق لعلاج كورونا وتوفير مليوني جرعة نهاية 2020

وزير الصحة السعودى:خضوع المشاركين بموسم الحج للعزل المنزلى عقب المناسك

وزير الصحة السعودى:خضوع المشاركين بموسم الحج للعزل المنزلى عقب المناسك

وزير الصحة السعودى: قرار قصر الحج على المقيمين بالداخل واجب شرعى فى ظل كورونا

وزير الصحة السعودى: قرار قصر الحج على المقيمين بالداخل واجب شرعى فى ظل كورونا

شوبير: فايلر عنده مشاكل مع زوجته.. وسيعود آخر الشهر

شوبير: فايلر عنده مشاكل مع زوجته.. وسيعود آخر الشهر

ابن ماما سناء يكشف تفاصيل إصابته بكورونا.. ويرد على فيديوهات الجيم.. فيديو

ابن ماما سناء يكشف تفاصيل إصابته بكورونا.. ويرد على فيديوهات الجيم.. فيديو

الحكومة تعلن دمج وإصلاح هياكل عدد كبير من الهيئات والمؤسسات التابعة للوزارات

الحكومة تعلن دمج وإصلاح هياكل عدد كبير من الهيئات والمؤسسات التابعة للوزارات

اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا تستعرض اليوم إجراءات عودة السياحة الخارجية

اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا تستعرض اليوم إجراءات عودة السياحة الخارجية

وكيل الأزهر يرفض تواجد مراقب بالجلباب داخل لجنة بامتحانات الثانوية الأزهرية

وكيل الأزهر يرفض تواجد مراقب بالجلباب داخل لجنة بامتحانات الثانوية الأزهرية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة