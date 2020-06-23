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إنفوجراف.. اعرف أهم قرارات الحكومة للتعايش مع كورونا بعد إلغاء الحظر

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 02:33 م
إنفوجراف.. اعرف أهم قرارات الحكومة للتعايش مع كورونا بعد إلغاء الحظر إنفو قرارات الحكومة للتعايش مع كورونا بعد إلغاء الحظر
كتبت ـ هند مختار

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أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء عددا من القرارات الهامة خلال المؤتمر الصحفى الذى انعقد بمقر مجلس الوزراء، على أن يتم تطبيقها اعتبارا من السبت المقبل، نستعرضها من خلال الإنفوجراف التالي..
 
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الغاء الحظر

رئيس الوزراء

التعايش مع كورونا

الحكومة

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