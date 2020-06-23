الرئيسية أخبار عاجلة إنفوجراف.. اعرف أهم قرارات الحكومة للتعايش مع كورونا بعد إلغاء الحظر الثلاثاء، 23 يونيو 2020 02:33 م إنفو قرارات الحكومة للتعايش مع كورونا بعد إلغاء الحظر كتبت ـ هند مختار مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء عددا من القرارات الهامة خلال المؤتمر الصحفى الذى انعقد بمقر مجلس الوزراء، على أن يتم تطبيقها اعتبارا من السبت المقبل، نستعرضها من خلال الإنفوجراف التالي.. الغاء الحظر رئيس الوزراء التعايش مع كورونا الحكومة مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة الحكومة: تشغيل المقاهى والكافيتريات حتى العاشرة مساءً بدون شيشة.. فيديو الثلاثاء، 23 يونيو 2020 02:07 م 8 قرارات هامة للحكومة خلال المؤتمر الصحفى.. أبرزها إلغاء حظر التجوال الثلاثاء، 23 يونيو 2020 01:46 م الحكومة تعلن إلغاء حظر التجوال من السبت مع فرض إجراءات إحترازية الثلاثاء، 23 يونيو 2020 01:32 م الحكومة :إعادة فتح المسارح والسينمات اعتبارا من السبت القادم بطاقة 25% الثلاثاء، 23 يونيو 2020 01:27 م لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 23-6-2020.. وعيار 21 يسجل 185.73 ريال الأوقاف: فتح وغلق المسجد قبل موعد الأذان وبعد الصلاة بـ 10 دقائق فقط غرفة المنشآت السياحية ترحب بقرار فتح المطاعم.. وتؤكد: جاهزون لاستئناف النشاط النقل العام: عودة التشغيل بالمواعيد الطبيعية من 6 صباحا لـ12 منتصف الليل السبت وزير الرياضة: استئناف جميع الأنشطة الرياضية ولا إلغاء لأي مسابقة وداعا "ألا صلوا فى بيوتكم".. المساجد تؤذن للصلوات بالصيغة الأساسية السبت مد العام الجامعى لـ15 سبتمبر.. 7 قرارات بشأن امتحانات الفرق النهائية سيدة بريطانية تفاجأ بحملها لحظة الولادة وتضع طفلة فى المرحاض 8 قرارات هامة للحكومة خلال المؤتمر الصحفى.. أبرزها إلغاء حظر التجوال المجلس الأعلى للجامعات: امتحانات السنوات النهائية 1 يوليو المقبل الحكومة: غلق المحال والمولات من التاسعة مساء والمقاهى والمطاعم العاشرة رئيس الوزراء: 60% من وفيات كورونا و50% من الإصابات بالقاهرة الكبرى المزيد من Trending Plus
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