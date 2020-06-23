ووفقا للبيانات -التي نقلتها وكالة /يوكرين فورم/ الأوكرانية اليوم الثلاثاء- فقد سجلت أيضا 23 وفاة جديد بالفيروس في حين تماثل للشفاء 314 شخصا على مدار الساعات الـ24 الماضية.

وبلغ إجمالي عدد الوفيات ذات الصلة بجائحة كورونا في أوكرانيا ألف و35 وفاة في حين بلغت حالات التعافي من المرض 16 ألفا و956 حالة منذ بدء تفشي الوباء في البلاد.