سجلت أوكرانيا 833 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالى الإصابات في البلاد إلى 38 ألفا و74 حالة وذلك بحسب بيانات نظام مراقبة انتشار فيروس كورونا التابع لمجلس الدفاع والأمن الوطني الأوكراني.
ووفقا للبيانات -التي نقلتها وكالة /يوكرين فورم/ الأوكرانية اليوم الثلاثاء- فقد سجلت أيضا 23 وفاة جديد بالفيروس في حين تماثل للشفاء 314 شخصا على مدار الساعات الـ24 الماضية.
وبلغ إجمالي عدد الوفيات ذات الصلة بجائحة كورونا في أوكرانيا ألف و35 وفاة في حين بلغت حالات التعافي من المرض 16 ألفا و956 حالة منذ بدء تفشي الوباء في البلاد.
وكان مكتب الرئاسة الأوكرانية أعلن، إن أولينا زوجة الرئيس فولوديمير زيلينسكي دخلت المستشفى إثر تأكد إصابتها بفيروس كورونا وإن حالتها مستقرة.
وقالت أولينا، إن الفحوص أثبتت إصابتها بكورونا لكن نتائج فحوص زوجها وطفليهما جاءت سلبية.
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