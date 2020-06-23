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أمن أسوان يرصد 326 مخالفة مرورية وضبط سائقين لتعاطى المخدرات

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 05:40 م
أمن أسوان يرصد 326 مخالفة مرورية وضبط سائقين لتعاطى المخدرات حمله مروريه-ارشيفية
أسوان - صلاح المسن

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نظمت مديرية أمن أسوان اليوم، حملة مرورية على الطرق السريعة بأنحاء محافظة أسوان لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة عن تحرير نحو 326 مخالفة مرورية متنوعة، وتم ضبط دراجات بخارية بدون تراخيص ولوحات، كما تضمنت الجهود التى شنتها إدارة المرور تحرير 39 مخالفة تجاوز حد السرعة المقررة والتصالح الفورى فى 46 مخالفة، تحرير 80 مخالفة غرامة ونش ، وعدم قبول التصالح فى 53 مخالفة  كما أسفرت الحملة عن تحرير 105 مخالفة متنوعة تم تحرير المحاضر اللازمة وتباشر النيابات المختصة التحقيق.

وفى مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة تم فحص ( 25 ) قائد سيارة بكمين أبو سمبل دائرة قسم شرطة أول أسوان.أسفر الفحص عن ضبط ( 2 ) حالة إيجابية لتعاطى مخدر الحشيش والبانجو والأفيون.

كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية والحملات المكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.

كما وجهت إدارة مباحث التموين بأسوان، حملة تموينية مكبرة لتحقيق أقصى درجات الرقابة على الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسعار والأسواق لتخفيف الأعباء على عموم المواطنين ومحدودى الدخل . حيث تم ضبط 19 قضية تموينية شملت 6 قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمي.و (6) قضايا مخالفات المخابز البلدية وقد أسفرت جهود الحملة التموينية عن ضبط 7 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارى الاستمرار فى القيام بحملات مماثله على الأسواق بالمراكز والأقسام بمحافظة أسوان لضبط عملية البيع والشراء والتأكد من سلامة المنتجات.


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