أمانة المرأة بحزب مستقبل وطن بالإسكندرية توزع كمامات بالعامرية ثانى.. صور

الإسكندرية - أسماء على بدر

واصلت أمانة المرأة بحزب مستقبل وطن بالإسكندرية ، تحت رعاية النائب رزق راغب ضيف الله أمين الحزب بالمحافظة ، مبادرة بعنوان "احمى نفسك ... أهلك .. وطنك" لتوزيع الكمامات على العاملين بالأحياء والمنشآت والشركات الحكومية والمترددين على هذه المرافق الحيوية وعلى المواطنين فى الشوارع ، فى نطاق قسم العامرية ثان وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لوقف انتشار وانتقال عدوى فيروس كورونا .

وقال النائب رزق راغب ضيف الله ، إن هذه المبادرة تأتى انطلاقًا من الدور المجتمعى لحزب مستقبل وطن ، وتحت رعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف النائب الأول لرئيس الحزب والأمين العام بضرورة التواجد الفعلى بين المواطنين والتفاعل مع الأوضاع الراهنة ومساعدة الدولة فى تنفيذ الإجراءات الاحترازية والقرارات التى تتخذها الحكومة لمجابهة انتشار الفيروس .

وأضاف ضيف الله أنه أصدر تعليماته لجميع أعضاء الحزب بضرورة نشر الوعى بالفيروس وأخطاره وطرق الوقاية منه من أجل القضاء عليه ، وذلك فى إطار الدور المجتمعى للحزب فى ظل هذه الظروف الصعبة التى يمر بها العالم بأسره مشيدًا بالإجراءات الفعالة التى تتخذها الحكومة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئاسة الدكتور مصطفى مدبولى فى مكافحة انتشار الفيروس وفى الوقت نفسه استمرار دفع عجلة الإنتاج والاقتصاد، واستكمال كافة المشاريع الحيوية فى ظل استمرار انتشار جائحة كورونا فى العالم.

من جانبها، قالت منال إسماعيل أمينة المرأة ، إن المبادرة واصلت أعمالها فى دائرة العامرية ثان حيث توجهت المبادرة إلى شركات الكهرباء والمياة والمنطقة الطبية والأسواق الشعبية والجماهيرية وتم توزيع ألف كمامة وبوسترات توعية على عشرات المواطنين وأصحاب المحال وسائقى السيارات فى شوارع القسم.

وأضافت إسماعيل أن المبادرة تستهدف مساعدة الدولة فى مساعيها لمنع انتشار فيروس كورونا، وتأتى فى إطار مبادرة انت عظيمة "بتعليمك .. بتنظيمك .. بعملك"، والتى دشنتها أمانة المرأة المركزية برئاسة النائبة رشا رمضان، فى سبتمبر الماضر، لدعم المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وتحسين أحوال المرأة المصرية .

وفى إطار دوره المجتمعى يشارك الحزب بفرق على مستوى الجمهورية لتعقيم الأماكن العامة وتوزيع الكمامات والقفازات الطبية ضمن الإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار وانتقال عدوى فيروس كورونا.

الجدير بالذكر أن المهندس أشرف رشاد الشريف النائب الأول لرئيس الحزب والأمين العام للحزب شدد على ضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى، على مستوى كافة المستويات التنظيمية للحزب بجميع المحافظات وذلك دعما لخطط الدولة فى مواجهة فيروس كورونا المستجد، للمساعدة فى تجنب الوطن والمواطنين مخاطر هذا الوباء المتفشى بكل دول العالم.

وطالب "رشاد" أعضاء الحزب بالمحافظات بضرورة تبنى حملة تستهدف رفع درجة الوعى لدى المواطنين حول طرق الوقاية وتجنب الإصابة تعزيزا لمعركة الوعى وتعزيز الدور الخدمى والمجتمعى الذى يقدمه الحزب ويتبناه كنوع من أنواع المسؤولية الوطنية.

أمانة الحزب أثناء توزيعها الكمامات

أمانة الحزب أثناء توزيعها الكمامات

أمانة الحزب أثناء توزيعها الكمامات

أمانة الحزب أثناء توزيعها الكمامات