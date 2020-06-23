أسعار الذهب تسجل أعلي مستوى وعيار 21 يسجل 792 جنيها للجرام

كتب إسلام سعيد

ارتفعت أسعار الذهب في مصر مساء الثلاثاء بقيمة 5جنيهات، وذلك على خلفية عودة صعود سعر أوقية الذهب إلي 1767 دولارا بزيادة 17 دولارا، الأمر الذي أدى إلى صعود المعدن النفيس في مصر إلي مستوي 792 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر، وهو أعلي مستوي سجله الذهب في مصر، بحسب إيهاب واصف نائب رئيس شعبة المعادن الثمينة في الغرفة التجارية .

أسعار الذهب عقب ارتفاعها..

عيار 18 : 678.85 جنيه

عيار 21 : 792 جنيها

عيار 24 : 905.10 جنيه

الجنيه الذهب : 6336 جنيها

السعر العالمي : 1765 دولار

وأضاف واصف، أن تقرير لمنظمه التجاره العالميه الذى أكد أن التباطؤ الاقتصادي العالمي وصل الي 18.5% هو سبب ارتفاع الطلب على الذهب ومن ثم حدوث زيادة في أسعاره

وارتفع اليورو وعملات أخرى يوم الثلاثاء بعد أن قال بيتر نافارو مستشار البيت الأبيض للتجارة إن تصريحاته بأن الاتفاق التجاري مع الصين ”انتهي“ اُجتزأت من سياقها، بحسب وكالة رويترز، وتلقت العملة الموحدة دفعة من انتعاش أنشطة الشركات الفرنسية أكثر من المتوقع في يونيو حزيران، لتعاود النمو بعد تراجع غير مسبوق استمر ثلاثة أشهر.

وكسب الذهب نحو 15 % منذ بداية العام مدعوما بصفة أساسية بأسعار فائدة أقل وبرامج تحفيز ضخمة لبنوك مركزية في أنحاء العالم لتخفيف الأثر الاقتصادي للجائحة. ويعتبر الذهب الذي لا يدر عائدا أداة تحوط في مواجهة التضخم وانخفاض قيمة العملات.

واستقرت أسعار النفط يوم الثلاثاء، بعد جلسة متقلبة نتيجة حالة من الارتباك إزاء مصير الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين.