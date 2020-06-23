اليوم السابع
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أسعار الذهب تتراجع اليوم 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 784 جنيها للجرام

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 09:26 ص
أسعار الذهب تتراجع اليوم 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 784 جنيها للجرام ذهب
كتب إسلام سعيد

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تراجعت أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء بقيمة 3 جنيهات، وذلك على خلفية هبوط سعر أوقية الذهب بأكثر من 9 دولارات لينزل الذهب من أعلي نقطة سعرية سجلها في مصر.
 
 

أسعار الذهب عقب هبوطها:

عيار 18 سجل 672 جنيها للجرام.

 

عيار 21 سجل 784جنيها للجرام.

 

عيار 24 سجل 896 جنيها للجرام.

 

الجنيه الذهب 6272 جنيها .

 

أوقية الذهب 1749 دولار.

 
وتراجع الذهب اليوم بفعل توقعات بصدور بيانات إيجابية للقطاع الصناعي في منطقة اليورو ولكن المخاوف من موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا أبقت المعدن النفيس قرب أعلى مستوياته فيما يزيد عن شهر.
 
ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1752.07 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0513 بتوقيت جرينتش بعدما سجل أعلى مستوى منذ 18 مايو  عند 1762.84 دولار أمس. وهبط الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.1% أيضا الي 1764.80 دولار.
 
ويتوقع اقتصاديون أن ترتفع القراءة الأولية لمؤشر مديري مشتريات منطقة اليورو المجمع إلى 42.4 في يونيو  من 31.9 في الشهر الماضي مع استئناف النشاط الاقتصادي في الدول الأوروبية بشكل متدرج بحسب وكالة رويترز
 
وكسب الذهب نحو 15% منذ بداية العام مدعوما بصفة أساسية بأسعار فائدة أقل وبرامج تحفيز ضخمة لبنوك مركزية في أنحاء العالم لتخفيف الأثر الاقتصادي للجائحة، ويعتبر الذهب الذي لا يدر عائدا أداة تحوط في مواجهة التضخم وانخفاض قيمة العملات.
 
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزل البلاديوم 0.9% إلى 1920.12 دولار للأوقية وفقد البلاتين 0.5 بالمئة إلى 817.81 دولار.
 
ونزلت الفضة 0.8% إلى 17.68 دولار بعدما سجلت أعلى مستوى فيما يزيد عند أسبوع يوم الاثنين.

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