2.561 مليون طن غاز مسال صادرات الدول العربية لليابان والصين مارس 2020

كتبت – مروة الغول

ذكر تقرير التطورات البترولية العالميةالصادر عن منظمة "أوابك " انخفض المتوسط الشهري للسعر الفوري للغاز الطبيعي المسجل في مركز هنري بالسوق الأمريكي خلال شهر أبريل 2020ليصل إلي 1.27 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

وأضاف التقرير الصادر خلال شهر يونيو الجاري ، ارتفع متوسط أسعار استيراد الغاز الطبيعي المسال في اليابان خلال شهر مارس 2020 بمقدار 0.28دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية ليصل إلي 9.53 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية .

وأشار التقرير إلي ارتفاع متوسط أسعار استيراد الغاز الطبيعي المسال في كوريا الجنوبية بمقدار 0.32 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية ليصل إلي 8.87دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بينما إنخفض متوسط أسعار استيراد الغاز الطبيعي المسال في الصين بمقدار 0.61 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية ليصل إلي 7.82 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

أما فيما يتعلق بالصادرات فأشار التقرير،إلي أن صادرات الدول العربية من الغاز الطبيعي المسال إلي اليابان والصين بلغت حوالي 2.561 مليون طن خلال شهر مارس 2020، مستأثرة بحصة 17.1٪ من الإجمالي.