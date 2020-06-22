وكيل أوقاف كفر الشيخ : بيع 57 صك أضاحى بـ102 ألف جنيه

وقال الفقي، إن المديرية بدأت في بيع صكوك الأضاحي الخاصة بوزارة الأوقاف للعام الرابع على التوالى فى 5 يونيو من الشهر الجارى، وذلك عبر منافذها بالإدارات وفى جميع مراكز المحافظة، مُتوقّعاً تصدر الأوقاف فى مبيعات صكوك الأضاحى العام الحالى، وأنها ستكون فى المُقدمة.

وأوضح الفقي، أن مديرية أوقاف كفر الشيخ حققت المُستهدف فى مبيعات الصكوك العام الماضى، والتى بلغت 680 صكاً، بمبلغ مليون و224 ألف جنيه، بزيادة عن العام الماضى، مؤكداً أن فريق عمل الصكوك أبلى بلاءً حسناً خلال الأعوام الماضية، والمنابر لعبت دوراً رئيسياً فى تبصير الناس بأهمية الصكوك.

وقال الفقي، إن المديرية وزعت 20 طنا من لحوم الأضاحي التابعة لوزارة الأوقاف علي المناطق الأكثر احتياجا والفقراء والمساكين وذلك عن طريق أئمة المساجد ومديري الإدارات.