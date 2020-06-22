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وكيل أوقاف كفر الشيخ : بيع 57 صك أضاحى بـ102 ألف جنيه

الإثنين، 22 يونيو 2020 02:02 م
وكيل أوقاف كفر الشيخ : بيع 57 صك أضاحى بـ102 ألف جنيه الشيخ سعد إالفقى وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

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أعلن الشيخ سعد إالفقى، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، اليوم الإثنين، عن بيع 57 صك أضاحي حتى الآن بمبلغ 102ألف و600 جنيه، مشيرًا إلى أن المُستهدف هو الوصول إلى مبلغ مليون ونصف هذا العام.

وقال الفقي، إن المديرية بدأت في بيع صكوك الأضاحي الخاصة بوزارة الأوقاف للعام الرابع على التوالى فى 5 يونيو من الشهر الجارى، وذلك عبر منافذها بالإدارات وفى جميع مراكز المحافظة، مُتوقّعاً تصدر الأوقاف فى مبيعات صكوك الأضاحى العام الحالى، وأنها ستكون فى المُقدمة.

وأوضح الفقي، أن مديرية أوقاف كفر الشيخ حققت المُستهدف فى مبيعات الصكوك العام الماضى، والتى بلغت 680 صكاً، بمبلغ مليون و224 ألف جنيه، بزيادة عن العام الماضى، مؤكداً أن فريق عمل الصكوك أبلى بلاءً حسناً خلال الأعوام الماضية، والمنابر لعبت دوراً رئيسياً فى تبصير الناس بأهمية الصكوك.

وقال الفقي، إن المديرية وزعت 20 طنا من لحوم الأضاحي التابعة لوزارة الأوقاف علي المناطق الأكثر احتياجا والفقراء والمساكين وذلك عن طريق أئمة المساجد ومديري الإدارات.

 

 


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