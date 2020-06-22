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وزير خارجية إيطاليا للكوادر الطبية: بفضلكم تغلبنا على الوباء

الإثنين، 22 يونيو 2020 02:16 م
وزير خارجية إيطاليا للكوادر الطبية: بفضلكم تغلبنا على الوباء وزير خارجية ايطاليا ونظيره الالمانى
كتبت فاطمة شوقى

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وجه وزير الخارجية الإيطالى لويجى دى مايو الشكر للكوادر الطبية قائلا "شكرى لكل أولئك الذين لم يتوانوا فى الحرب ضد فيروس كورونا، منذ اليوم الأول، بين أطباء وممرضات وعاملين صحيين، لأننا فزنا بفضلكم ونحن فخورون بالعمل الذى قمتم به وما تزالون".

وفى تصريحات صحفية خلال زيارته لمستشفى سبالانزانى مع نظيره الألمانى هيكو ماس، أضاف دى مايو، "أشكر ماس الذى حرص على التعرف على قواتنا البيضاء، الأشخاص الذين خضنا معهم هذه الحرب ضد الفيروس".

وخلص إلى القول "كإيطاليا، وبفضل ذكائهم وتضحياتهم وجهودنا، إننا تمكنا من احتواء هذا الوباء ومواجهة أزمة صحية أجبرت العالم على تغيير العديد من عاداته".

وقال وزير الخارجية الإيطالى، مخاطبا نظيره الألمانى هيكو ماس، إن "أزمة كوفيد 19 فى مرحلتها الحادة حيث نواجه عواقبها الاقتصادية والاجتماعية، قد عززت تعاوننا"، وشدد دى مايو لماس على أن التعاون المشترك بين مستشفى سبالانزاني ومعهد روبرت كوخ (الألماني) هو مثال أساسي على تكثيف العلاقات بين إيطاليا وألمانيا في المجال العلمي والطبي".

وأشار رئيس الدبلوماسية الإيطالية إلى أنه "بفضل انفتاح ألمانيا على الاستقبال، تمكنا من تنظيم 44 رحلة طبية لنقل العديد من مرضى أقسام العناية المركزة من إيطاليا إلى ألمانيا"، واختتم بالقول إن "آخر ثلاثة مرضى استقبلتهم ألمانيا، عادوا إلى إيطاليا متعافين في 18 يونيو الجارى".

وأكد دى مايو أن بلاده ستسعى لتجنب أى محاولات تقسيم لليبيا بسبب النزاع العسكري الراهن هناك، داعيا الى حل داخلي توافقي بين الاطراف الليبية.

ونوه رئيس الدبلوماسية الايطالية أن "الشعب الليبي عانى كثيرا ويستحق أن يكون صانع مصيره بدون تدخلات خارجية.


ايطاليا

المانيا

وزير خارجية المانيا

هيكو ماس

ازمة كورونا

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