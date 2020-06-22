اليوم السابع
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وزير النقل يتابع وصول 275 راكب من المصريين العائدين من السعودية

الإثنين، 22 يونيو 2020 03:15 م
وزير النقل يتابع وصول 275 راكب من المصريين العائدين من السعودية وصول 275 راكب من المصريين العائدين من السعودية
كتب رضا حبيشى

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تابع وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، وصول العبارة القاهرة التابعة لشركة القاهرة للعبارات في الواحدة من اليوم وعلى متنها 275 راكب مصرى و73 سيارة لميناء سفاجا قادمة من ميناء ضبا السعودى حيث وجه الوزير بتقديم كافة التسهيلات وسرعة انهاء الاجراءات مع الالتزام بتعليمات الدولة بخصوص معايير الحجر الصحى والتنسيق المستمر  مع محافظة البحر الأحمر ووزارة الصحة ( الحجر الصحي ) وأعضاء المجتمع المينائى لتسهيل عودة الركاب.
 
 وقام فريق طبى متخصص بالصعود على متن السفينة ونهو اجراءات الفحص الطبي واجراء الاختبار السريع لفيروس كورونا على العائدين وطاقم السفينة وتم تعقيم الأمتعة والسيارات على متن السفينة ومرور الركاب اثناء نزولهم من خلال بوابة تعقيم الافراد .
 
كما تم زيادة عدد ضباط الجوازات ومفتشى الجمارك لسرعة نهو اجراءات الجوازات والتفتيش والجمارك وتوفير  سيارة اسعاف مجهزة بجوار السفينة لنقل اى حالة يشتبه فى اصابتها والالتزام بتطهير وتعقيم السفينة قبل صعود الركاب وبعد نزولهم وكذلك تعقيم الارصفة والمنشآت والوحدات البحرية بالميناء فور مغادرة العائدين مع التزام كافة العاملين بالميناء بارتداء الكمامات والبدل الواقية اللازمة اثناء التعامل مع الجمهور .
 
 


وصول 275 راكب من المصريين العائدين من السعودية (1)
وصول 275 راكب من المصريين العائدين من السعودية (1)

وصول 275 راكب من المصريين العائدين من السعودية (2)
وصول 275 راكب من المصريين العائدين من السعودية (2)

وصول 275 راكب من المصريين العائدين من السعودية (3)
وصول 275 راكب من المصريين العائدين من السعودية (3)

وصول 275 راكب من المصريين العائدين من السعودية (4)
وصول 275 راكب من المصريين العائدين من السعودية (4)

وصول 275 راكب من المصريين العائدين من السعودية (5)
وصول 275 راكب من المصريين العائدين من السعودية (5)

وصول 275 راكب من المصريين العائدين من السعودية (6)
وصول 275 راكب من المصريين العائدين من السعودية (6)

 

 


وزير النقل

السعودية

المصريين العالقين

اخبار مصر

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