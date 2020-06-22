وزير الزراعة يعقد اجتماعا عبر الفيديو كونفرانس مع مجلس أمناء جائزة خليفة بن زايد

كتب عز النوبى

عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، اجتماعا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع كل من الدكتور عبد الوهاب زايد رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة بن زايد والدكتور رضا بعلبك بالأمانة الفنية للجائزة.

ووجه وزير الزراعة للدكتور عبد الوهاب، الشكر على ما يقوم به من مجهودات نحو دعم قطاع التمور في دولنا العربية كما نقل تحيات الدولة المصرية الي الاشقاء في الإمارات وأثنى على دور جائزة خليفة بن زايد نحو تطوير زراعة النخيل وأشار إلى أن توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في هذا الشأن هي دعم هذا القطاع الهام وان الحكومة المصرية توليه اهتماما كبيرا لتحقيق المستهدف منه وتطوير الصناعات القائمة عليه ، مشيدا بالدور الذى تقوم به جائزة خليفة فى تطوير زراعة النخيل.

كما تناول اللقاء مناقشة مذكرة التفاهم بين الجائزة وإحدى مؤسسات المجتمع المدنى، واقترح " القصير" تشكيل لجنة تنسيقية لجائزة خليفة تتولى تضم ممثلين عن الوزارات المعنية لدراسة ما تحقق من نتائج على أرض الواقع ورسم خريطة طريق للمشروعات المقترحة في المستقبل.

من ناحيته وجه الدكتور عبد الوهاب زايد، رئيس مجلس أمناء جائزة الشيخ خليفة بن زايد وجه الشكر لوزير الزراعة المصرى ورحب بفكرة انشاء لجنة تنسيقية لمتابعة ما تم من إنجازات فى هذا الشأن كما قال إننا نسعد دائما بالتعاون مع مصر وشركائنا من القطاع الخاص وكل المؤسسات التي تعمل فى خدمة القطاع الزراعى فى دولنا العربية وأضاف ان جائزة خليفه ساعدت فى تحديث مصنع للتمور بالوادى الجديد وانشأت ثلاجه لتخزين التمور بطاقة 4 آلاف طن فى واحة سيوة وساعدت في تدريب عدد كبير من الكوادر المصرية والمزارعين فى مجال سلاسل القيمة المضافة في التمور كما كانت تخطط لإنشاء عدد من الثلاجات الأخرى فى محافظة أسوان والوادى الجديد ومعمل لزراعة الانسجة بطاقة 200 الف شتلة فى العام لولا ظروف جائحة كورونا ولكن هذا الأمر مازال قيد التنفيذ.

كما أشار الدكتور رضا بعلبك عضو الامانه الفنية للجائزة إلى أن اقتراح إنشاء اللجنة التنسقية هو أمر هام ومن شأنه أن يدفع بالعمل خاصة فيما يتعلق بالمشروعات القادمة وسيكون هناك تنسيق فى هذا الشأن مع العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة المصرية، حضر اللقاء الدكتور سعد موسى، المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة.