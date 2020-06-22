وزير الرى الأسبق: مصر أقل دول العالم تأثيرًا بظاهرة الاحتباس الحرارى

الغربية - عادل ضرة

شارك الدكتور حسام الدين مغازي، أستاذ هندسة الرى والصرف بجامعة الإسكندرية، ووزير الموارد المائية والرى الأسبق، عبر الفيديو كونفرانس بالمنتدى الدولى الرابع بعنوان "البيئة الخضراء والتنمية المستدامة"، والذى تنظمه جامعة طنطا، تحت رعاية الدكتور مجدى سبع، رئيس الجامعة وبرئاسة دكتور عماد عتمان، نائب رئيس جامعة طنطا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .

وألقى وزير الرى الأسبق محاضرة علمية حول "التغيرات المناخية وتأثيرها على الشواطئ"، والتى تناولت ظاهرة التغيرات المناخية، وتأثيرها على الموارد المائية والشواطئ المصرية، فضلاً عن جهود الدولة للتأقلم ومجابهة الظاهرة على الشواطئ ، وأهم التحديات التى تواجه إدارة الموارد المائية المصرية، مؤكدًا أن مصر أقل دول العالم تأثيرًا فى الاحتباس الحرارى، ولكنها أكثر دول العالم تضررا بالتغيرات المناخية.

وأوصى خلال المحاضرة بزيادة الرقعة الزراعية خاصة حول المصانع؛ لامتصاص ثانى أكسيد الكربون، والتوسع فى استخدام الطاقة النظيفة كالرياح والشمسية، من أجل التقليل من تأثير التغيرات المناخية على مصر، ولحماية الشواطئ أكد أنه يجب الحفاظ والاهتمام بالكثبان الرملية الشاطئية فى منطقة وسط الدلتا، والعمل على تثبيتها باستخدام الأشجار لمجابهة ارتفاع سطح البحر، فضلا عن إقامة أعمال الحماية أمام القرى السياحية، وتطهير الرمال وإعادة ضخها على الشواطئ المصرية مما يزيد من ارتفاعها عن مستوى البحر.

وزير الرى الاسبق بالمنتدى عبر الفيديو كونفرانس

وزير الرى الأسبق بالمنتدى عبر الفيديو كونفرانس

وزير الرى الاسبق بالمنتدى عبر الفيديو كونفرانس

وزير الرى الأسبق بالمنتدى عبر الفيديو كونفرانس

وزير الرى الاسبق بالمنتدى عبر الفيديو كونفرانس

وزير الرى الأسبق بالمنتدى عبر الفيديو كونفرانس

وزير الرى الأسبق بالمنتدى عبر الفيديو كونفرانس

وزير الرى الأسبق بالمنتدى عبر الفيديو كونفرانس

وزير الرى الأسبق بالمنتدى عبر الفيديو كونفرانس

وزير الرى الأسبق بالمنتدى عبر الفيديو كونفرانس