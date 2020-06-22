اليوم السابع
Ads
الإثنين، 22 يونيو 2020 05:36 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزير الرى الأسبق: مصر أقل دول العالم تأثيرًا بظاهرة الاحتباس الحرارى

الإثنين، 22 يونيو 2020 04:11 م
وزير الرى الأسبق: مصر أقل دول العالم تأثيرًا بظاهرة الاحتباس الحرارى وزير الرى الأسبق بالمنتدى عبر الفيديو كونفرانس
الغربية - عادل ضرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شارك الدكتور حسام الدين مغازي، أستاذ هندسة الرى والصرف بجامعة الإسكندرية، ووزير الموارد المائية والرى الأسبق، عبر الفيديو كونفرانس بالمنتدى الدولى الرابع بعنوان "البيئة الخضراء والتنمية المستدامة"، والذى تنظمه جامعة طنطا، تحت رعاية الدكتور مجدى سبع، رئيس الجامعة وبرئاسة دكتور عماد عتمان، نائب رئيس جامعة طنطا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .

وألقى وزير الرى الأسبق محاضرة علمية حول "التغيرات المناخية وتأثيرها على الشواطئ"، والتى تناولت ظاهرة التغيرات المناخية، وتأثيرها على الموارد المائية والشواطئ المصرية، فضلاً عن جهود الدولة للتأقلم ومجابهة الظاهرة على الشواطئ ، وأهم التحديات التى تواجه إدارة الموارد المائية المصرية، مؤكدًا أن مصر أقل دول العالم تأثيرًا فى الاحتباس الحرارى، ولكنها أكثر دول العالم تضررا بالتغيرات المناخية.

وأوصى خلال المحاضرة بزيادة الرقعة الزراعية خاصة حول المصانع؛ لامتصاص ثانى أكسيد الكربون، والتوسع فى استخدام الطاقة النظيفة كالرياح والشمسية، من أجل التقليل من تأثير التغيرات المناخية على مصر، ولحماية الشواطئ أكد أنه يجب الحفاظ والاهتمام بالكثبان الرملية الشاطئية فى منطقة وسط الدلتا، والعمل على تثبيتها باستخدام الأشجار لمجابهة ارتفاع سطح البحر، فضلا عن إقامة أعمال الحماية أمام القرى السياحية، وتطهير الرمال وإعادة ضخها على الشواطئ المصرية مما يزيد من ارتفاعها عن مستوى البحر.

IMG-20200622-WA0014
وزير الرى الاسبق بالمنتدى عبر الفيديو كونفرانس

 

IMG-20200622-WA0015
وزير الرى الأسبق بالمنتدى عبر الفيديو كونفرانس

 

IMG-20200622-WA0016
وزير الرى الاسبق بالمنتدى عبر الفيديو كونفرانس

 

IMG-20200622-WA0017
وزير الرى الأسبق بالمنتدى عبر الفيديو كونفرانس

IMG-20200622-WA0018

وزير الرى الاسبق بالمنتدى عبر الفيديو كونفرانس

IMG-20200622-WA0019

وزير الرى الأسبق بالمنتدى عبر الفيديو كونفرانس

IMG-20200622-WA0020

وزير الرى الأسبق بالمنتدى عبر الفيديو كونفرانس

IMG-20200622-WA0021

وزير الرى الأسبق بالمنتدى عبر الفيديو كونفرانس

IMG-20200622-WA0022

 
IMG-20200622-WA0023
وزير الرى الأسبق بالمنتدى عبر الفيديو كونفرانس

 

IMG-20200622-WA0024
وزير الرى الأسبق بالمنتدى عبر الفيديو كونفرانس

IMG-20200622-WA0025

وزير الرى الاسبق بالمنتدى عبر الفيديو كونفرانس

IMG-20200622-WA0029

 

 


اخبار عاجله

وزير الرى الأسبق

المنتدى البيئى بجامعة طنطا

الاحتباس الحراري

جامعة طنطا

رئيس جامعة طنطا

التغيرات المناخية

تغيرات مناخية على الشواطئ

الاحتباس الحرارى

اخبار مصريةن اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
توجيهات مهمة من السيسى خلال اجتماعه بمدبولى والمصيلحى: تحديث شامل لـ"قها" و"ادفينا" لاستعادة إنتاجهما كأصول وطنية..توفير عوامل النجاح لمصانع الإنتاج الغذائى..توزيع كمامات عالية الجودة على بطاقات التموين

توجيهات مهمة من السيسى خلال اجتماعه بمدبولى والمصيلحى: تحديث شامل لـ"قها" و"ادفينا" لاستعادة إنتاجهما كأصول وطنية..توفير عوامل النجاح لمصانع الإنتاج الغذائى..توزيع كمامات عالية الجودة على بطاقات التموين

مدبولى: بدل انتقال وشقق بمدينة بدر والعاصمة الإدارية بتيسرات فى السداد

مدبولى: بدل انتقال وشقق بمدينة بدر والعاصمة الإدارية بتيسرات فى السداد

قبائل الجبارنة:إعلان القاهرة أساس للحل السياسى..ومصر قادرة على مؤازرة الليبيين

قبائل الجبارنة:إعلان القاهرة أساس للحل السياسى..ومصر قادرة على مؤازرة الليبيين

الجريدة الرسمية تنشر قرارات تعيين المئات بالنيابة العامة وهيئة قضايا الدولة

الجريدة الرسمية تنشر قرارات تعيين المئات بالنيابة العامة وهيئة قضايا الدولة

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن أزمة تكلفة مسحات اللاعبين قبل عودة الدورى

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن أزمة تكلفة مسحات اللاعبين قبل عودة الدورى

مستشار الصحة: نتائج التجارب السريرية على عقار الطفيليات مرضية لعلاج كورونا

مستشار الصحة: نتائج التجارب السريرية على عقار الطفيليات مرضية لعلاج كورونا

بالأسماء.. قرارات جمهورية بتعيين مساعدين للنيابة الإدارية ووكلاء للنائب العام

بالأسماء.. قرارات جمهورية بتعيين مساعدين للنيابة الإدارية ووكلاء للنائب العام

اتحاد اليد يعلن إلغاء دورى المحترفين 2019 / 2020 وانطلاق موسم جديد فى أغسطس

اتحاد اليد يعلن إلغاء دورى المحترفين 2019 / 2020 وانطلاق موسم جديد فى أغسطس

خالد صلاح: نموذج الاستقواء بقوات أجنبية سقط بالعراق وسيسقط فى ليبيا

خالد صلاح: نموذج الاستقواء بقوات أجنبية سقط بالعراق وسيسقط فى ليبيا

صور .. إيجابية المسحة الثانية لطبيب رجاء الجداوى فى العزل الصحى

صور .. إيجابية المسحة الثانية لطبيب رجاء الجداوى فى العزل الصحى

باحث سودانى: سد النهضة يضاعف مخاطر الفيضانات وبلادنا مهددة

باحث سودانى: سد النهضة يضاعف مخاطر الفيضانات وبلادنا مهددة

سناء السيد متخصصة فى الحفريات تكشف رحلة الوصول لأهم نساء العالم.. فى لايف اليوم السابع

سناء السيد متخصصة فى الحفريات تكشف رحلة الوصول لأهم نساء العالم.. فى لايف اليوم السابع

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة