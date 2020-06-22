وزير الخارجية: سياسات تركيا عدائية وتهدف للتوسع فى المنطقة

كتب أيمن رمضان

قال سامح شكرى، وزير الخارجية، إن الجانب التركى يتبنى سياسات عدائية ورغبة فى التوسع بالمنطقة، وهو ما يستدعى وجود تضامن عربى للدفاع عن الأمن القومى العربى والدفاع عن مصالحنا.



وأضاف "شكرى"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن تركيا تعمل على توسيع رقعة التواجد فى الدول العربية، فى سوريا والعراق وليبيا وتعمل على رعاية الإرهابيين ودفعهم إلى ساحات القتال.



وكان شكرى، قد قال إن هناك تفاعلا من قبل وفد ليبيا فى الجامعة العربية بشأن اجتماع الغد بشأن ليبيا، وهناك حديث وتشاور حول مشروع القرار الذى سيتم اعتماده غداً.



وتابع، "هناك تضامن عربى تجاه ليبيا ورفض التدخلات الأجنبية ووحدة الأراضى الليبية وإنهاء الحل العسكرى ووضع البلاد على مسار الديمقراطية والانتخابات ليحدد الشعب من يريد أن يسير به إلى المستقبل".



وأضاف شكرى، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن هناك قدرا من التفاهم حول العناصر الأساسية بشـأن ليبيا من قبل دول جوار ليبيا، وتابع: "وسنواصل التشاورات الليلة وغداً معهم لتقريب وجهات النظر".



وأكد "شكرى"، أن الرئيس السيسى ركز على الحل السياسى وتوافق ليبى ليبى، من أجل الخروج من الدوائر المفرغة والعمل على ما فيه مصلحة ليبيا والحفاظ على مقدراتها، وتابع: "موقف مصر ينطلق من الدفاع عن الأمن القومى المصرى والمواطن المصرى".