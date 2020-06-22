اليوم السابع
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وزير الخارجية اللبنانى: ندعم العودة الآمنة للنازحين السوريين إلى وطنهم

الإثنين، 22 يونيو 2020 11:08 م
وزير الخارجية اللبنانى: ندعم العودة الآمنة للنازحين السوريين إلى وطنهم وزير الخارجية اللبنانى ناصيف حتي
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أكد وزير الخارجية اللبنانى ناصيف حتي، أن موقف بلاده إزاء أزمة النزوح السوري، يقوم على الدعوة للعودة الآمنة والكريمة والتدريجية للنازحين السوريين إلى وطنهم.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير الخارجية اللبناني في حلقة حوارية افتراضية عن بُعد، نظمها الاتحاد الأوروبي في إطار مؤتمر بروكسل 4 حول التعافي الإقليمي في مواجهة فيروس كورونا، والتي شارك فيها عدد من المسئولين الدوليين.
وأشار الوزير حتي، إلى أن الإنهاء الكلي للمأساة التي يعيشها السوريون، تأتي عبر التوصل إلى حل سياسي سلمي شامل للأزمة السورية، يشارك فيها أطياف الشعب السوري كافة، على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
واستعرض وزير الخارجية اللبناني، الأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة التي تمر بها بلاده والتي زاد من حدتها انتشار وباء كورونا، داعيا المجتمع الدولي إلى مساعدة لبنان والدول المضيفة للنازحين بشكل أفضل، والمساهمة في التكلفة الاقتصادية والاجتماعية للنزوح.
كما عرض لما قام به لبنان على الصعيد الصحي والطبي في مواجهة وباء كورونا، في سبيل حماية مواطنيه وكذلك النازحين واللاجئين على أرضه، من خلال توفير الخدمات الطبية لهم.


لبنان

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