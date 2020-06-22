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وزير التعليم لطلاب الثانوية العامة: حافظوا على التباعد الجسدى أثناء الامتحان

الإثنين، 22 يونيو 2020 11:46 ص
وزير التعليم لطلاب الثانوية العامة: حافظوا على التباعد الجسدى أثناء الامتحان الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم
محمود طه حسين

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طالب الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى من طلاب الثانوية العامة بالحفاظ على التباعد الجسدى أثناء تأدية الامتحانات بمعدل 1 متر بين كل طالب وزميله من جميع الزوايا قبل وأثناء الامتحان حرصا على سلامة الطلاب، َإضافة إلى ارتداء الكمامات ونظافة الايدى باستمرار.

وانطلقت صباح أمس الأحد امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى 2019/2020، حيث أدى 667 ألف و315 طالب وطالبة الامتحان في مادة اللغة العربية داخل 56 ألف و591 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية.
 
وقال الدكتور رضا حجازى، نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام الامتحان، إن امتحانات الثانوية العامة في يومها الأول سارت بشكل جيد دون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات.
 
وأضاف حجازى، أن الوزارة أرسلت تعليمات للمديريات التعليمية بضرورة التنسيق مع الجهات المعنية لمنع تكدس أولياء الأمور أمام لجان الامتحان، ومنع تواجد أي شخص باللجنة بدون عمل فعلي وتوزيع الأعمال على جميع العاملين.
 
كما تم استبدال رئيس لجنة بالوادي الجديد (ك.ع.أ) بمدرسة الثانوية بنات بإدارة الخارجة التعليمية، بسبب عدم التزامه بالضوابط التي أعلنت عنها الوزارة، كما تم استبدال رئيس مركز توزيع أسئلة بمحافظة مطروح لشعوره بالتعب ونقله إلى المستشفى.
 
وتوضح الوزارة  أن معيار استكمال أداء الامتحان بالنسبة لأي طالب يشعر بحالة إعياء داخل اللجنة تخضع لرؤية المسئول الصحي باللجنة وفقًا لحالة الطالب الصحية؛ حيث يسمح له باستكمال أشكال الامتحان في حالة أن حالته الصحية تسمح بذلك بعد عزله عن زملائه خشية انتقال عدوى أو نقله لأقرب مستشفى بسيارة الإسعاف في حالة شعورة بإعياء شديد.
 
وأكدت الوزارة أنها وفرت أدوات التعقيم "مجانا" داخل جميع اللجان على مستوى الجمهورية لجميع الطلاب، حيث تم توزيع 33 مليون كمامة على اللجان للحفاظ على سلامة أبنائنا الطلاب، وأن قيام بعض أولياء الأمور بشراء مستلزمات لأبنائهم شأن خاص بهم.

 

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