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وزيرة الهجرة تعلن بدء تحرك 800 مصرى عالق بالسودان فى طريقهم للوطن.. صور

الإثنين، 22 يونيو 2020 05:47 م
وزيرة الهجرة تعلن بدء تحرك 800 مصرى عالق بالسودان فى طريقهم للوطن.. صور 800 من المصريين العالقين بالسودان في طريقهم إلى أرض الوطن
كتب محمود راغب

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أعلنت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عن تحرك المصريين العالقين بالخرطوم فى طريق عودتهم إلى أرض الوطن، حيث تم الانتهاء من كافة الاستعدادات اللوجستية بالتعاون مع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، ومنظمات المجتمع المدني، لإعادة المصريين العالقين بالسودان والبالغ عددهم حوالى 800 فرد من الطلبة وممن توقفت أعمالهم أو انتهت إقامتهم والذين قاموا بالتسجيل فى السفارة المصرية بالخرطوم.

وأوضحت وزيرة الهجرة أن المواطنين قد تحركوا فجر اليوم الاثنين من الخرطوم فى طريق عودتهم إلى مصر، وذلك بعد إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بعودتهم بالتنسيق مع معبر قسطل البرى ومدينة أبوسمبل.

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم أنه قد تم مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطهير وتعقيم الأتوبيسات مع التزام كافة المتواجدين بارتداء الكمامات استعدادا لاستقبال أبنائنا فور وصولهم.

وكانت وزيرة الهجرة قد تقدمت بمذكرة عرض للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء تضمنت الموقف الكامل للمصريين العالقين بالسودان، ويتم العمل حاليا على إنهاء كافة إجراءات خروج المصريين ونقلهم إلى الحدود المصرية السودانية فى ظل الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا

وأضافت الوزيرة أنه تم التنسيق مع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الذى قدم كل سبل التعاون والتيسيرات لإنهاء كافة ترتيبات عودتهم إلى أرض الوطن عبر الحدود المصرية، وكذلك التنسيق مع الجهات المعنية، كما قامت الوزارة بتوفير أتوبيسات نقل تقلهم من الحدود المصرية السودانية للداخل المصري، بالتعاون مع مؤسسة جود، مقدمة الشكر للأستاذ ممدوح عباس رئيس المؤسسة، على التعاون والاستعداد التام لتقديم كافة أشكال الدعم ومساندة الوطن فى ظل أزمة كورونا.

 

 
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