وزارة البيئة: 1200 نوع من الأسماك و325 نوعا من الشعاب المرجانية فى مصر

كتبت آية دعبس

قال الدكتور أيمن حمادة مدير عام تنوع الأنواع والأجناس، والمشرف على الإدارة المركزية للتنوع البيولوجى، إن مصر تضم تنوع فريد من التنوع البيولوجى، حيث يوجد بها 30 ألف نوع من الأنواع، منهم 143 نوع ذات أهمية عالمية إما لأنهم مهددين بالانقراض أو لدخولهم فى صناعات، مشيرا إلى وجود 520 نوع من الطيور موجودة فى مصر، اغلبهم من الطيور مهاجرة، و37 نوع من الطيور الحوامة، و17 نوع من الثدييات البحرية، مثل الدلافين.

وأضاف حمادة، خلال كلمته بمحاضرة "فيروس كورونا المستجد.. رسالة جديدة من الطبيعة"، المنعقدة أونلاين، أن السلحفاة المصرية أصبحت معرضة لخطر الإنقراض بسبب حب اقتناء الناس لها، لافتا إلى وجود عدد من القطط البرية النادرة جدا، وهم 3 أنواع نادرة حول العالم، لكن يمكن أن نشاهدها نادرا فى مصر، كذلك هناك 325 نوع من الشعاب المرجانية، وأكثر من 1200 نوع من الأسماك.

وأكد مدير عام تنوع الأنواع والأجناس بوزارة البيئة، أن أهمية التنوع البيولوجى، ترجع إلى كونه مصدر للغذاء وصناعة الملابس والأدوية والمنسوجات وكافة الخدمات التموينية، والورق، لافتا إلى وجود قيمة غير مباشرة للإنسان، من الحفاظ على التنوع البيولوجى، هى: تنظيم الغلاف الجوى، والحفاظ على التربة والمياه، والحفاظ على تكاثر النبات، والتحكم فى أمراض النبات

وحول أهم التهديدات للتنوع البيولوجى، فقال حمادة،: التنمية الزراعية، وإزالة الغابات، الاستخدام المفرط واستنزاف الموارد، انماط استهلاك وإنتاج غير مستدامة، انتشار الأنواع الغريبة والغازية، بالإضافة إلى الملوثات بأنواعها والتى امتدت لكل مكونات البيئة، لافتا إلى أن جميعها نتيجة للممارسات البشرية، مما أدى الكثير من النتائج السلبية منها التغيرات المناخية، والتصحر، وانقراض الأنواع والسلالات المحلية للنباتات والحيوانات.