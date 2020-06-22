والد ضحية مياه نار بالقليوبية:شاب أنقذ حياة ابنتى بعد سكب المادة الحارقة عليها

القليوبية نيفين طه

قال إيهاب مصطفي، موظف ومقيم ببلدة الجبل الأصفر بالخانكة بمحافظة القليوبية، إن ابنته ندى البالغة من العمر 16 عاما، اتهمت خطيبها بسكب مياه النار على وجهها وبطنها وصدرها، لقيامها بفسخ الخطوبة، وأضاف في تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن شابا يدعي محمود فوله، لديه محل بالمنطقة سمع صرخاتها وقام بإنقاذها وتغطية جسدها بملابسه ، وذهب بها إلي إحدى المستشفيات الخاصة.

وأضاف: "قام بالاتصال بي، وأسرعت علي الفور ونقلناها إلي مستشفي الدمرداش"، مشيرًا إلى أن ابنته بها حروق من الدرجة الثالثة بمنطقة الوجه واليد اليمني والعين والبطن .

وكانت نيابة الخانكة ، برئاسة المستشار باسم عبدالباقي ، قررت ضبط وإحضار شاب لقيامه بسكب مياه نار على فتاة لفسخها خطبتها له، كما أمرت النيابة العامة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وظروفها وسؤال شهود عيان الواقعة .

وتلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية ، إخطارا من العميد شريف الهامى مأمور مركز شرطة الخانكة، بورود بلاغ لضباط مباحث مركز الخانكة، يفيد إصابة "ن. ار"، وتشويه وجهها وجسدها على يد شاب وتم نقلها لمستشفى الدمرداش، وجرى إخطار اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية والعميد حازم عزت رئيس مباحث القليوبية.