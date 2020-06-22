والد ضحية مياه النار بالقليوبية يتهم خطيبها بحرقها: قالت له مش عايزاك

وتلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية ، إخطارا من العميد شريف الهامى مأمور مركز شرطة الخانكة، بورود بلاغ لضباط مباحث مركز الخانكة، يفيد إصابة "ن. ار"، وتشويه وجهها وجسدها على يد شاب وتم نقلها لمستشفى الدمرداش، جرى إخطار اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية والعميد حازم عزت رئيس مباحث القليوبية.

وكشفت التحريات أن وراء الحادث شاب يدعى " ي . م " مقيم بأشمون محافظة المنوفية، خطيب سابق للمجنى عليها، وأنه ارتكب جريمته لوجود خلاف بين الشاب المتهم والمجنى عليها بسبب فسخها الخطبة لسوء سلوكه، وأنه التقى بها يوم الواقعة بدائرة المركز، وقرر الانتقام منها فقام بإلقاء مياه النار على وجهها وجسدها وفر هاربا ، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتى أمرت بضبط وإحضار المتهم وتحويل المجنى عليه لمستشفى الدمرداش ، وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وظروفها وسؤال شهود عيان الواقعة.