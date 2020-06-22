اليوم السابع
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والد ضحية مياه النار بالقليوبية يتهم خطيبها بحرقها: قالت له مش عايزاك

الإثنين، 22 يونيو 2020 04:03 م
والد ضحية مياه النار بالقليوبية يتهم خطيبها بحرقها: قالت له مش عايزاك ضحية مياه النار بالقليوبية
القليوبية نيفين طه

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قال إيهاب مصطفي ،موظف، مقيم ببلدة الجبل الأصفر بالخانكة بمحافظة القليوبية، إن خطيب نجلتة"ندى" بالصف الثاني الثانوي، سكب مياه نار علي وجهها انتقاما منها لأنها قالت له مش عايزاك وفسخت الخطبة، وأضاف في تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن ابنته تم عقد خطبتها علي المتهم "ي.م"22 عاما، منذ 8 شهور ولخلافات بينهما أرادت تركه فانتقم منها بسكب مياه نار علي وجهها.

 
وكانت نيابة الخانكة ، برئاسة المستشار باسم عبدالباقي ، قررت ضبط وإحضار شاب لقيامة بسكب مياه نار على فتاة لفسخها خطبتها له، كما أمرت النيابة العامة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وظروفها وسؤال شهود عيان الواقعة .
 

وتلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية ، إخطارا من العميد شريف الهامى مأمور مركز شرطة الخانكة، بورود بلاغ لضباط مباحث مركز الخانكة، يفيد إصابة "ن. ار"، وتشويه وجهها وجسدها على يد شاب وتم نقلها لمستشفى الدمرداش، جرى إخطار اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية والعميد حازم عزت رئيس مباحث القليوبية.

 وكشفت التحريات أن وراء الحادث شاب يدعى " ي . م "  مقيم بأشمون محافظة المنوفية، خطيب سابق للمجنى عليها، وأنه ارتكب جريمته لوجود خلاف بين الشاب المتهم والمجنى عليها بسبب فسخها الخطبة لسوء سلوكه، وأنه التقى بها يوم الواقعة بدائرة المركز، وقرر الانتقام منها فقام بإلقاء مياه النار على وجهها وجسدها وفر هاربا ، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتى أمرت بضبط وإحضار المتهم وتحويل المجنى عليه لمستشفى الدمرداش ، وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وظروفها وسؤال شهود عيان الواقعة.

 

 

 


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ضحيه رش المياه

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