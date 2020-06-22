واشنطن: يجب بناء العملية السياسية فى ليبيا على مبادرة القاهرة ومسار برلين

كتب أحمد عرفة

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنه يجب بناء العملية السياسية في ليبيا على محادثات 5+5 ومبادرة القاهرة ومسار برلين، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلن مجلس الأمن القومي الأمريكي عن مطالبته بوقف النار واستئناف المفاوضات فورا في ليبيا، داعيا كل الفرقاء في ليبيا إلى الالتزام بوقف إطلاق النار واستئناف المفاوضات فورا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل

وكان اللواء أحمد المسمارى، المتحدث باسم الجيش الليبى، أعلن أنه تم فرض حظر جوى بطول 200 كيلو متر، مشيرا إلى أن هذه المنطقة سوف تكون تحت السيطرة الكاملة للقوات المسلحة ووحدات الدفاع الجوى. وأضاف المتحدث باسم الجيش الليبى، خلال مؤتمر صحفى، أن هذه المنطقة تشمل محيط سرت، حيث تبدأ شرق مدينة سرت وإلى ما بعد منطقة الهيشة، مشددا على أنه لا تهاون فى أى خرق جوى على هذه المنطقة، ونحذر من يقترب من الأجواء الليبية على هذه المنطقة.

وشدد المتحدث باسم الجيش الليبى على ضرورة منع تداول أى معلومات عن تحرك قوات الجيش الليبى، لافتا إلى أن هناك طائرة تتبع القوات الليبية اضطرت للهبوط اضطراريا عند الحدود مع النيجر، وفريق الطائرة سليم.

وأكد اللواء أحمد المسمارى أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى تاريخية، ولها مدلول كبير من حيث الزمان والمكان، بداية من إلقاء الكلمة فى مطروح، والتى شهدت حضور وفد من القبائل الليبية التى دعمت الموقف المصرى الداعم للدولة الليبية.

وأضاف المتحدث باسم الجيش الليبى أن ليبيا تواجه احتلالا من تركيا، حيث يتحدث أردوغان عن إرث أجداده وبالتالى يسعى للسيطرة على ليبيا وتونس ومصر وكل الدول العربية، مشيدا بالموقف المصرى الداعم للحفاظ على الأمن القومى العربى فى مواجهة الأطماع التركية.