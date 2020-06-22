واشنطن: حزب الله منظمة إرهابية وأنشطتها تهدد أمن لبنان

كتب محمد عبد العظيم

أكدت واشنطن، أن حزب الله منظمة إرهابية وأنشطتها تهدد أمن لبنان، مؤكدة على ضرورة استمرار مواجهة أنشطة الحزب، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وفيما أكد جيمس جيفرى، المبعوث الأممى الخاص إلى سوريا، فى تصريحات سابقة، أن حزب الله هو السبب في الأزمة الاقتصادية في لبنان.

قبلها قالت المتحدثة الإقليمية باسم الخارجية الأمريكية، إنه ليس هناك حل عسكري للأزمة في سوريا ونهدف لدفع الحكومة للحل السياسي، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز الإخبارية.

وأضافت المتحدثة الإقليمية باسم الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة تريد إخراج جميع القوات الإيرانية والموالية لها وحزب الله من سوريا.

وفى وقت سابق أعلن المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري، أن وزارة الخزانة الأمريكية ستعلن عقوبات على 15 كيانا وشخصا إضافيا في سوريا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.