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هواوى: عرضنا على الحكومة تزويد العاصمة الإدارية بتقنية الجيل الخامس

الإثنين، 22 يونيو 2020 02:48 م
هواوى: عرضنا على الحكومة تزويد العاصمة الإدارية بتقنية الجيل الخامس هواوى
كتبت هبة السيد

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قال المهندس وائل المنياوي رئيس قطاع التكنولوجيا بشركة هواوى مصر، خلال لقاء صحفي عقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس، أن العاصمة الإدارية الجديدة مثل حي للمدن الذكية تقام على أحدث التكنولوجيا  والدراسات المقدمة من هواوى بهذا الشأن تجعلها نواه كبيرة للمدن الذكبة عبر تقنية الفايبر، واقترحنا على جهاز تنظيم الاتصالات طرح الجيل الخامس في العاصمة الادارية الجديدة لاسيما وأنه يتميز بالأمان عن الجيل الرابع من الناحية الهندسية والمواصفات وفقا للمعايير التي أقرها الاتحاد الدولي للاتصالات بالمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية الذي استضافته مدينة شرم الشيخ العام الماضي. 
 
ويقدم الجيل الخامس للمحمول 5G سرعات عالية للإنترنت تصل ضعف سرعات الجيل الرابع بنحو 200 مرة، أى حوالى 1 جيجيا بايت فى الثانية الواحدة ما يمكن المستخدم من تحميل فيلم بدرجة وضوح HD خلال بضع ثوانى.
 
تساهم سرعات تقنية الجيل الخامس للمحمول فى دعم كفاءة السيارات ذاتية القيادة والتى بدأت تنتشر فى العالم خلال السنوات الماضية، فضلا عن سرعات كبيرة فيما يتعلق بمعالحة البيانات ونمو سوق الأجهزة المنزلية المتصلة بالإنترنت ودعم تقنيات الواقع الافتراضي بشكل أكبر.
 
مع تقنية الجيل الخامس للمحمول فإن المستخدم يمكنه التحرر من الجلوس بمسافة قريبة للغاية من تقنية الولى فاى حيث يعطى سرعات أكبر من تلك التى يتيحها الجيل الرابع فى نقل البيانات.
 
كما تساهم فى نقل الأحداث والمباريات الكروية بدرجة وضوح كما تطور العديد من الصناعات منها مجال الصحة والأجهزة الطبية ونشر استخدام الروبوت والذكاء الاصطناعى.

الجيل الخامس للمحمول

هواوى

العاصمة الإدارية

الروبوت

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