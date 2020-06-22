هواوى تكشف عن إنشائها 55% من شبكات الجيل الرابع في مصر

كتبت هبة السيد

قال المهندس وائل المنياوي رئيس قطاع التكنولوجيا بهواوي مصر، أن الشركة الأم تستثمر 18.9 مليار دولار سنويا على البحث و التطوير و من المتوقع زيادتها إلى 100 مليار دولار خلال خمس سنوات.

وأضاف في لقاء صحفي عقد عبر تقنية الفيديو كنفرانس انه خلال 20 عام نجحت هواوى في بناء نحو 55% من شبكات الحيل الرابع على مستوى الجمهورية بالتعاون مع جميع المشغلين عبر 11 الف محطة تم إنشائها.

وأضاف المنياوي نتعاون مع الدولة في المشروع القومي للبنية التحتية لشبكات النطاق العريض سواء الأرضي أو الموبايل، واستطاعت أن تصل إلى حجم السرعات في القاهرة الكبرى إلى 20 ميجا/ث، و متوقع لأن تصل إلى 30 إلى 40 ميجا/ث بسبب الاستثمارات التي صحتها الدولة بهذا الاتجاه.

واشار الى تعاون هواوى مع وزارات الشباب و الرياضة و القوة العاملة مع و الاتصالات َ وتكنولوجيا المعلومات لتدريب مواهب عن طريق مسابقات ودورات تدريبية وضعتها هواوى بالاشتراك مع الجامعات المصرية و المعهد القومي للاتصالات، فضلا عن إتاحة تدريب للمتميزين منهم لمدة شهر ونصف في الصين على شبكات الجبلين الرابع و الخامس. وأضاف أن الشركة تتعاون مع وزارة التعليم العالي للاستفادة من تقنيات هواوى فيما يتعلق بالتعليم الإلكترونى.

وكشف عن تطبيق أطلقته شركة هواوى بالتعاون مع المصرية للاتصالات على هامش المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية الذي استضافته مصر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعتذمك على كاميرا في الأهرامات يتم ربطها بتقنية الجيل الخامس يمكن من خلالها السائحين مشاهدةالأهرامات عبر نظارات الواقع الافتراضي، وهو ما كان له أثر إيجابي كبير لجذب السائح الافتراضي نظير رسوم أقل وكان هناك اهتمام من جانب وزارة السياحة بهذا الشأن.

وأشار إلى تعاون الشركة مع المصرية للاتصالات في التليفزيون الرقمي سواء في الوزارات و العديد من ألمؤسسات للتنافس على التليفزيون الهوائي أو المبنى على الأقمار الصناعية.

كما أشار إلى تعاون الشركة مع مجموعة طلعت مصطفى لتطوير المجمعات السكنية المغلقة الكمباوند وتزويدها بالتقنيات الذكية.