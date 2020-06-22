اليوم السابع
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هواوى تكشف حجم انتشار الإنترنت في مصر

الإثنين، 22 يونيو 2020 02:21 م
هواوى تكشف حجم انتشار الإنترنت في مصر هواوى
كتبت هبة السيد

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قال المهندس وائل المنياوي رئيس قطاع التكنولوجيا بهواوي مصر، أن نحو 44 إلى 46% فقط من المصريين متصلين بالانترنت، وذلك بالنظر إلى حجم مشتركي ADSL الذي تسيطر عليه المصرية للاتصالات، عكس الموبايل الذي يصل انتشاره إلى 120%، مضيفا أن مصر تحتاج للاستثمار بشكل أكبر في البنية التحتية لتحقيق التحول الرقمى.
 
وقال إن سياسات وزارة الاتصالات تدفع لأن تجبر المستثمر على ضخ رؤوس أموال كبيرة في تطوير الشبكات وهو ما قد تحتاج معه الشركات  لتحقيق أرباح ورفع أسعار خدماتها ليكون هناك توازن بين الأرباح والاستثمار.
 
وكان  التقرير الشهرى لمؤشرات البنية المعلوماتية لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قد كشف عن زيادة حجم الإشتراكات بالهاتف المحمول لما يزيد عن 2.27 مليون اشتراك خلال عام 2019، حيث وصل حجم الإشتراكات 95.70 مليون فى يناير 2020، مقارنة بنحو 93.43 فى يناير 2019 و 95.34 فى ديسمبر 2019، فيما وصل عدد مستخدمو الإنترنت عن طريق المحمول إلي 42.30 مليون بنهاية يناير 2020 مقارنة ب39 مليون مستخدم فى ديسمبر 2019، و 34.13 فى يناير 2019، فينا وصل مستخدمو اليو اس بى مودم إلي 3.61 مليون بنهاية يناير 2020، مقارنة ب 3.60 مليون فى ديسمبر 2019 و 3.15 مليون فى يناير 2020.
 
وبلغ مشتركو الإنترنت الثابت نحو 7.24 مليون اشتراك بنهاية يناير 2020، مقارنة ب 7.30 مليون فى ديسمبر 2019  و 6.62 مليون فى يناير 2019. 
 
وفي عام 2019، بلغت مساهمة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إجمالي الناتج المحلي المصري 93.4 مليار جنيه مصري (ما يقرب من 4% من إجمالي الناتج المحلي) بزيادة قدرها 14.3 نقطة مئوية مقارنة بعام 2018.
 

الجيل الخامس

التحول الرقمي

البنية التحتية

انتشار الإنترنت

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