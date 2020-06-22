اليوم السابع
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نيويورك تحتفل بالتقدم فى معركة كورونا وإصابات قياسية فى 12 ولاية أخرى

الإثنين، 22 يونيو 2020 05:59 م
نيويورك تحتفل بالتقدم فى معركة كورونا وإصابات قياسية فى 12 ولاية أخرى حاكم ولاية نيويورك الأمريكية
رويترز

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بعد أن أمضوا أكثر من 100 يوم محبوسين فى قيود العزل، احتفل سكان مدينة نيويورك، اليوم الاثنين، بالتقدم الذى أحرزوه فى معركتهم مع فيروس كورونا المستجد، فمنهم من قص شعره لأول مرة منذ أشهر، ومنهم من خرج للتسوق فى متاجر ظلت مغلقة لفترة طويلة، ومنهم من تناول الطعام فى المطاعم.
 
وبعد أن مر عليها وقت كانت فيه بؤرة التفشى على مستوى العالم، أصبحت مدينة نيويورك آخر منطقة فى الولاية تنتقل إلى المرحلة الثانية من إعادة الفتح، حيث تقدم المطاعم والحانات الخدمات فى الهواء الطلق مع إعادة فتح الكثير من المتاجر. واستقبلت صالونات تصفيف الشعر الزبائن لأول مرة منذ منتصف مارس .
 
ومن المقرر، إعادة فتح الملاعب اليوم الاثنين، فى أشد مدن الولايات المتحدة اكتظاظا بالسكان. وقتل الفيروس حوالى 120 ألف أمريكي.
 
فى الوقت نفسه، سجلت 12 ولاية فى الجنوب والجنوب الغربى زيادات قياسية فى إصابات كورونا وفى غالب الأحيان زيادات قياسية أيضا فى الإصابات التى تستدعى حالتها النقل للمستشفيات، وهو مقياس لا يتأثر بالتوسع فى إجراء الاختبارات.
 
وسُجلت زيادات قياسية، فى الحالات الجديدة الأسبوع الماضى فى أريزونا وكاليفورنيا وفلوريدا وتكساس، وهى أربع ولايات يعيش فيها نحو ثلث سكان الولايات المتحدة. كما شهدت ألاباما وجورجيا ونيفادا وأوكلاهوما وأوريجون وساوث كارولاينا ويوتا ووايومنج زيادات قياسية فى الحالات.
 

امريكا

نيويورك

كورونا

فيروس كورونا

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